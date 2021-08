“La Voz del Budtender”: orientación a los pacientes de cannabis medicinal al alcance de sus celulares

Cuando se unen la innovación con la creatividad, surgen soluciones que impactan una industria. Ejemplo de ello es la colaboración entre el dispensario de cannabis medicinal Yes I Cann y STRAIN, la empresa de tecnología para la industria del cannabis, en la creación de una nueva herramienta que promueve las mejores prácticas dentro de este sector.

La Voz del Budtender es una función en la aplicación móvil de Yes I Cann que le permite al paciente escuchar un audio de su técnico de dispensario con información importante sobre las flores y productos que le interesa adquirir, como tipo de cepa, terpenos, potencias y efectos, entre otros.

La idea surgió cuando Edna Díaz Ramírez, presidenta de Yes I Cann, notó el alto volumen de llamadas que estaba recibiendo en su dispensario para consultar datos sobre los productos de su menú en la aplicación. Vio necesario tener una integración que le proveyera a sus pacientes la información que requerían, pero con el toque humano que buscaban en su técnico de dispensación.

Es ahí que Díaz Ramírez decide compartir el concepto con el equipo de STRAIN para hacer una integración a la aplicación que desarrollaron para ella a mediados del 2020.

“Por la situación del COVID-19, nos dimos a la tarea de buscar métodos para ser más ágiles en nuestro negocio. En esos momentos recibíamos un alto volumen de llamadas telefónicas. Luego de encuestas de servicio y análisis, reconocí que los pacientes estaban buscando lo que llamé La Voz del Budtender. Querían a una persona que hablara con ellos y los orientase, tal como lo hacemos a diario en el dispensario. Por lo que le trajimos la idea a STRAIN y nos ayudó a hacerla realidad”, contó Díaz Ramírez, quien tiene 25 años de experiencia en la industria de la salud.

STRAIN es una aplicación móvil y plataforma todo en uno dirigida a los dispensarios de cannabis. Esta les permite centralizar su operación en áreas de mercadeo, ventas digitales, retención y servicio al cliente en un solo producto. Lo que comenzó en el 2019 con las aplicaciones móviles personalizadas para cada dispensario, con un menú actualizado a tiempo real, siguió evolucionando rápidamente, al percatarse de que estos tenían varios proveedores para cada uno de esos servicios. “No existía una herramienta que les ayudara a centralizar sus canales de venta y de mercadeo. Se invertía mucho tiempo y dinero para mantener actualizados todos estos canales independientes”, explicó Anya Belaval, gerente de operaciones de STRAIN, cuya compañía también cuenta con clientes en Canadá, Barbados y en los Estados Unidos.

Para ofrecerle un servicio completo e integrado a sus clientes, el equipo de trabajo de STRAIN, que cuenta con dos décadas de experiencia en el desarrollo de software, comenzó a ampliar su línea de productos. La creación de las páginas web con servicio de orden en línea, el tv app para proyectar el listado de productos en los televisores del local, y las estaciones de tabletas para agilizar el proceso de ordenar en el establecimiento, coincidieron con las necesidades que empezaron a tener los dispensarios, tras el inicio de la pandemia del COVID-19 y las limitaciones que trajeron consigo los protocolos para atenderla.

Atentos a las necesidades de la industria, STRAIN trabaja en encontrar soluciones para que la operación de los dispensarios sea una mejor integrada y más costo eficiente, así como para que los empleados no inviertan tiempo duplicando procesos y los pacientes tengan mayor acceso a los productos y su información. “Realmente, ya desde su casa, el paciente puede hacer una orden consciente del producto que está comprando”, enfatizó Belaval.

La pandemia del COVID-19 también impulsó el consumo y aumentó la demanda de los productos de cannabis, como las flores, los vaporizadores, cartuchos y comestibles. Esta realidad, sumada al trato personalizado del dispensario boutique y a su amplia selección de productos, llevó a Yes I Cann a incorporar el uso de la aplicación para sus clientes y los demás productos de STRAIN en el manejo del mercadeo y promoción de su negocio, lo que a su vez facilitó y centralizó sus operaciones.

Por otro lado, comprometidos con la educación dentro de la industria, Yes I Cann estará dedicando mayores esfuerzos dirigidos a educar al paciente y continuar capacitando con adiestramientos al personal del dispensario en su centro educativo cannábico, Orgánico. En este, además, se tramitan las licencias y renovaciones, se venden productos con CBD y se orientan a interesados en el programa de cannabis medicinal.

Para más información sobre los servicios y productos de Yes I Cann, acceda su aplicación descargándola en el App Store o Google Play Store o visite el dispensario en el 3172 avenida Del Valle en Levittown, Toa Baja, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. También pueden llamar al 787-784-0101 o entrar a su página web, www.yesicann.net.

Por su parte, STRAIN sigue innovando con sus productos disponibles para la industria del cannabis. A finales de este mes, estará lanzando el customer relations management, (CRM, por sus siglas en inglés). Esta nueva integración a la plataforma permite a los dispensarios ver más en detalle las tendencias de sus clientes, como la frecuencia de visitas al local, sus preferencias de productos y métodos de consumo.

Para adquirir los productos y servicios de STRAIN, visite www.thestrainapp.com o llame al 787-607-7409.