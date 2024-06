The Mall of San Juan celebrará actividades para niños en el verano

¡Los martes son de los niños en The Mall of San Juan! Durante todos los martes de julio, en un horario de 3:00 p.m.-6:00 p.m., el centro comercial ofrecerá talleres creativos gratuitos para niños de 4 a 10 años. Además, los niños comen gratis con la compra de un plato de adulto en los restaurantes Tijuana’s Bar & Grill, Il Nuovo Mercato y Vin’us.

¡Trae a los chiquitos a conocer a sus personajes favoritos! Cada niño recibirá un librito de autógrafos en el área de Servicio al Cliente de The Mall of San Juan para que su personaje favorito forme parte de ese recuerdo. Los personajes estarán haciendo apariciones especiales en el centro comercial, brindando oportunidades para conocer, saludar y retratarse con sus personajes favoritos de la pantalla grande.

Oteogo , la innovadora aplicación móvil que combina la educación y el entretenimiento, anunció su lanzamiento oficial en The Mall de San Juan. Oteogo es una herramienta de eduentretenimiento creada para motivar a los niños a mantenerse activos y aprender de manera divertida. Con esta aplicación, los niños pueden descubrir imágenes 3D y participar en actividades lúdicas que promueven el movimiento y el aprendizaje simultáneamente. Durante el evento, los pequeños exploradores tendrán la oportunidad de descubrir emocionantes imágenes en 3D esparcidas por el parque, incentivando la actividad física mientras aprenden.

La gerencia de The Mall of San Juan anunció el comienzo de una serie de actividades diseñadas especialmente para niños y familias durante esta temporada de verano. Bajo el lema “¡Summer FUN!” , el centro comercial se convertirá en un destino ideal para crear recuerdos duraderos y experiencias inolvidables para los más pequeños.

