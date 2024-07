The Mall of San Juan y Post-It® celebran a maestros en su regreso a clases

Para divertirse, habrá una estructura creativa donde los participantes podrán pegar un Post-it con el nombre de su escuela para formar un diseño creativo frente al Centro de Servicio al Cliente de The Mall of San Juan. Para más información, visite themallofsanjuan.com .

“En 3M Puerto Rico, con su marca Post-it , reconocemos la invaluable contribución de nuestros maestros en la educación de Puerto Rico”, dijo Deborah Díaz, representante de la marca en Puerto Rico. “En honor a nuestros maestros innovadores, queremos extenderle la invitación a The Mall of San Juan para descubrir cómo los Post-it pueden inspirar nuevas ideas y enriquecer la enseñanza en cada salón de clases”.

“En The Mall of San Juan estamos comprometidos con la educación de nuestros niños y jóvenes”, dijo Marnie Marquina, gerente general del centro comercial. “Agradecemos la labor de maestros comprometidos con el futuro de Puerto Rico y esperamos que esta iniciativa siga inspirando a otros a reconocer y valorar el papel fundamental que los maestros desempeñan en nuestras vidas y comunidades”, indicó Marquina.

Con la misión de celebrar el compromiso y la dedicación de los maestros y maestras en Puerto Rico, The Mall of San Juan anunció el inicio de su sexta edición de la campaña ‘Apreciación a Maestros’ para reconocer su labor excepcional de cara al regreso a clases.

