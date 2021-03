Ponen la teoría en práctica en el campo de la salud

(Suministrada)

La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) inauguró el 14 de marzo un moderno e innovador Centro de Simulación de Ciencias de la Salud en Mayagüez. Estas nuevas instalaciones albergarán tecnología de avanzada en el área de simulación clínica para los estudiantes de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud de la UAA.

En este espacio —que complementa el componente teórico y las prácticas clínicas en hospitales— los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus destrezas, tanto en los fundamentos de su campo como en situaciones de alto riesgo y dificultad.

“Nuestra instalación es única; fue construida de modo que refleja la realidad que puede darse en un hospital. Contamos con una unidad de maternidad, sala de emergencia, dos cuartos médico quirúrgicos y un área de cuidado crítico”, sostuvo el doctor Obed Jiménez, presidente de la UAA.

El espacio educativo también cuenta con un Centro de Recursos Matemáticos para el desarrollo de las destrezas de Posología y Farmacología. También, gracias a un acuerdo con el Hospital Bella Vista en Mayagüez, el Centro de Simulación tendrá acceso a la plataforma MediTech en los módulos del expediente electrónico, lo que proveerá a los estudiantes experiencias reales relacionadas con los procesos de documentación clínica.

Una universidad que asegura el éxito de sus egresados

Los egresados de los programas subgraduados del bachillerato en Ciencias Cardiopulmonares y del bachillerato en Enfermería se distinguen por el nivel elevado de obtención de pase en el examen de reválida de Puerto Rico. Por otro lado, la UAA ha sido reconocida como la institución universitaria con la mayor cantidad de estudiantes internacionales en Puerto Rico.

La Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud cuenta con acreditaciones profesionales para todos sus programas académicos, tanto a nivel subgraduado como graduado. El bachillerato en Enfermería posee la acreditación de la Accreditation Commission for Education in Nursing, anteriormente conocida como la National League for Nursing Accrediting Commission.

Asimismo, el programa graduado en Enfermería posee una acreditación inicial por la Commission on Collegiate Nursing Education para todas las especialidades dentro del grado. La especialidad de enfermero anestesista dentro de la maestría en Enfermería posee una acreditación adicional por la Commission on Anesthesia Accreditation.

De otra parte, el programa de Ciencias Cardiopulmonares es el único programa en Puerto Rico que cuenta con la acreditación de la Commission on Accreditation for Respiratory Care.

Finalmente, la UAA, en alianza con la Universidad de Loma Linda en California, ofrece un grado doctoral en Terapia Física. Este programa es el único en la isla que permite a los profesionales completar su educación a nivel doctoral de manera presencial, adquiriendo destrezas avanzadas en su área de especialidad.