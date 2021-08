Acreditan al Programa de Doctorado de Quiropráctica de la UCC

Programa de Doctorado de Quiropráctica de la UCC

El Programa de Doctorado en Quiropráctica de la Universidad Central del Caribe acaba de hacer historia al recibir la acreditación del Consejo de Educación Quiropráctica (Council on Chiropractic Education, CCE por sus siglas en inglés). El CCE está reconocido por el Departamento de Educación federal como el ente acreditador de los programas conducentes al grado de doctorado en Quiropráctica a nivel nacional.

“La acreditación confirma la excelencia del currículo de nuestro programa, que enfatiza en la calidad en el cuidado de los pacientes y promueve el desarrollo de dicha profesión”, manifestó la presidenta de la Universidad Central del Caribe (UCC), Waleska Crespo, sobre el novel ofrecimiento académico.

Según el CCE, los requisitos para otorgar la acreditación se enfocan en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los programas de doctorado en Quiropráctica, que se preparan para servir como profesionales de la salud competentes, solidarios, centrados en el paciente y con principios éticos para brindar atención de calidad y centrada en el paciente sin importar la edad, género, raza o estatus económico.

En su carta para informar sobre la acreditación programática otorgada a la UCC, el CCE indicó que: “the Doctor of Chiropractic degree program at the Universidad Central del Caribe is awarded programmatic accreditation by The Council on Chiropractic Education, 10105 E. Via Linda, Suite 103-3642, Scottsdale, AZ, 85258-4321, phone: (480)443-8877, Website: www.cce-usa.org”.

Crespo destacó que con la determinación del CCE, la UCC entra al exclusivo grupo de 18 instituciones acreditadas por dicho ente.

El Programa de Doctorado en Quiropráctica de la UCC comenzó en 2018 como el primer y único ofrecimiento de estudios graduados en esa disciplina en Puerto Rico y el Caribe, para hacer posible la formación de quiroprácticos en nuestra isla. Este programa se distingue, además, por contar con un currículo basado en evidencia. Asimismo, es el único programa en todas las jurisdicciones de Estados Unidos que es parte de una institución que también tiene una Escuela de Medicina, lo cual permite desarrollar experiencias interprofesionales entre dos ramas cuyos profesionales trabajan en conjunto en beneficio del paciente.

“La acreditación del CCE representa un gran logro, no solo para la UCC sino para Puerto Rico, que necesita más programas para formar profesionales de la salud que cuenten con acreditación programática correspondiente. Este es un reconocimiento a la excelencia y calidad de nuestro novel programa, tan necesario para la población de la región caribeña”, agregó Crespo, quien reconoció el liderato y respaldo de la Junta de Síndicos en la creación del programa.

Además de garantizar una educación extraordinaria, la acreditación del CCE permite que el programa sea elegible para participar en programas de fondos bajo la Ley de Educación Superior de 1995.

Crespo reafirmó el compromiso de la institución universitaria con la formación de profesionales que atiendan las necesidades de salud del país y sigan contribuyendo a generar nuevo conocimiento en las ciencias.

“En la UCC estamos comprometidos con Puerto Rico y continuaremos trabajando para ofrecer una formación de excelencia a nuestros estudiantes con el objetivo de que brinden un servicio de salud de calidad a la ciudadanía”, sostuvo la presidenta de la institución.

Por su parte, el director del programa y doctor en Quiropráctica, Federico Villafañe, agradeció a todo el equipo de profesores, mentores y coordinadores de dicho programa por el encomiable trabajo que resultó en el reconocimiento por parte del CCE.

“Continuaremos cumpliendo con la misión de nuestro programa, que es educar doctores en Quiropráctica altamente calificados, solidarios y comprometidos con servir como proveedores de atención en salud y promotores de prácticas integrativas basadas en evidencia”, sostuvo.

Con la notificación del CCE, la UCC suma tres acreditaciones recibidas en las pasadas semanas, pues también renovó el reconocimiento de su excelencia institucional por parte de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) y el Liaison Committee on Medical Education (LCME), que acredita la Escuela de Medicina.

Para más información, puede acceder a www.uccaribe.edu o llamar al 787-798-3001.