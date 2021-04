Aviso de solicitud de comentarios de la ciudadanía sobre la adopción del plan estatal estratégico quinquenal 2022-2026 del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico

Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo

El Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo creado en virtud de la Ley Federal PL 106-402, “Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act” del 2000, 42 USCS secs. 15001 et. al, tendrá disponible para revisión y comentarios su Plan Estratégico Quinquenal correspondiente a los años 2022-2026, según lo disponen el Título 42 USCS sec. 15024 (d) y la sección 2.17 de la Ley Número 38 del 30 de junio de 2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”.

El propósito del Plan es garantizar el establecimiento de una política pública que guíe la implantación de servicios a la población con discapacidad intelectual y del desarrollo, en la búsqueda de promover la creación de un sistema abarcador de servicios, apoyos y otras asistencias diseñadas para aumentar su determinación, independencia, productividad, inclusión e integración social, 42 USCS sec, 15021. Esto se logra mediante una variedad de actividades, tales como:

- Apoyo a proyectos para la demostración de nuevos modelos de servicios

- Adiestramientos

- Iniciativas inter-agenciales

- Educación a las familias, comunidades y al público en general

- Exposición del Proyecto del Plan y Disponibilidad de Documentos

El Proyecto del Plan Estratégico Quinquenal está disponible para ser examinado por el público en general en los siguientes lugares:

1. Oficinas físicas:

Oficina del CEDD ubicadas en el 1225 de la Ave. Ponce de León, Edif. VIG Tower, Parada 18, Suite B104, Santurce, Puerto Rico.

Oficinas de la Defensoría de las Personas con Impedimento Regionales:

Oficina Central San Juan (787)-725-2333 Arecibo (787)-815-2550 Mayagüez (787)-265-0244 Humacao (787)-850-1993

2. Internet:

Página de Facebook del CEDD: https://www.facebook.com/ceddpr/ Página de la Defensoría de Personas con Impedimentos: https://dpi.pr.gov

3. Teléfono: (787) 585-6476

De necesitar el proyecto del plan en formato accesible alterno, favor de comunicarse al (787) 585-6476 y/o escribir un correo electrónico a: [email protected]

Se invita a las organizaciones gubernamentales y al público en general a participar del proceso y a ofrecer sus comentarios y recomendaciones al respecto. Se concede un término de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del 28 de abril de 2021 hasta el 12 de junio de 2021, para presentar sus comentarios a través del correo electrónico: [email protected] gmail.com

El CEDD acusará recibo de los comentarios, mediante correo electrónico dentro de los próximos dos días laborables de haberse recibido los mismos.