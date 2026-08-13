Nicky Jam anuncia su estatus VIP de 1win y se suma a Tyga e Ilia Topuria

El artista urbano Nicky Jam reveló en sus redes sociales su nuevo estatus VIP en 1win tras recibir un exclusivo anillo de campeón. De esta manera, marca un nuevo capítulo en su colaboración con la plataforma global de entretenimiento.

Nicky Jam es una de las figuras de alto perfil que recientemente se sumaron a la comunidad VIP de 1win en 2026. A comienzos de este año, el rapero Tyga y el luchador de UFC, Ilia Topuria, también anunciaron su estatus VIP en 1win, una plataforma global de entretenimiento digital, apuestas en línea y transacciones seguras.

El anuncio coincidió con la actualización de la membresía de 1win del artista a la categoría VIP. Para celebrar la ocasión, Nicky Jam recibió un exclusivo anillo de campeón, enviado directamente por 1win a su domicilio como regalo de bienvenida. El artista compartió el momento con sus seguidores en redes sociales, publicando fotografías y dejando un comentario contundente: “Status upgraded to VIP, thanks @1win” (“Estatus actualizado a VIP, gracias @1win”).

Conocido por disfrutar de los clásicos de casino como la ruleta y el blackjack, Nicky Jam tampoco es ajeno a las apuestas en grandes eventos deportivos y de entretenimiento. Su nuevo estatus VIP refleja su interés por el gaming y lo integra en un círculo creciente de figuras de reconocimiento internacional dentro de la comunidad VIP de 1win.

Nacido en Boston, Massachusetts, y criado en Puerto Rico, Nicky Jam se ha consolidado como uno de los íconos globales de la música urbana latina. Comenzó su carrera siendo adolescente en Puerto Rico y, posteriormente, se convirtió en uno de los artistas que contribuyeron a llevar el reguetón a una audiencia global. Sus éxitos “El Perdón”, “Travesuras” y “Hasta el Amanecer” lo han consolidado como una de las estrellas internacionales más reconocidas del género.

Con artistas y atletas de distintos ámbitos del entretenimiento global sumándose a 1win VIP, la comunidad continúa reuniendo a personalidades unidas por su interés en el gaming, el deporte y el entretenimiento de alta intensidad.

Sobre 1win

Fundada en 2016, 1win es una plataforma de entretenimiento cripto en la industria global del gaming. Con operaciones en Asia, Latinoamérica y África, 1win ofrece una amplia variedad de productos de entretenimiento adaptados a las audiencias de cada región.