“SE BUSCA”: la nueva campaña de ASSMCA que propone transformar el estigma en trato digno

La frase “SE BUSCA” suele asociarse con la búsqueda de una persona para identificarla o señalarla. Una nueva campaña educativa propone darle otro significado: convertirla en un llamado a la empatía, la comprensión, el apoyo y el trato digno hacia quienes enfrentan la adicción.

A partir de ese concepto, la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), doctora Catherine Oliver Franco, presentó la campaña educativa de alcance nacional “SE BUSCA”, dirigida a transformar la manera en que la sociedad percibe la adicción y reducir el estigma que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad, especialmente en sus entornos familiares y sociales.

Como parte de la iniciativa, la campaña presenta tres historias que reflejan distintas realidades asociadas a la adicción: una mujer casada que enfrenta la enfermedad mientras intenta sostener su vida familiar; una adulta mayor que atraviesa esta realidad en medio de la soledad; y un hombre en situación de calle que enfrenta tanto la adicción como el rechazo social. (Suministrada)

“Lo que realmente buscan las personas que enfrentan esta enfermedad es ser vistas, escuchadas, comprendidas, apoyadas y tratadas con dignidad para poder reconstruir sus vidas. Ese cambio de mirada es el primer paso para combatir el estigma y promover la recuperación. Provocar ese cambio es parte de la política pública de esta administración”, expresó la doctora Oliver Franco.

La evidencia científica demuestra que factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, como el trauma, el estrés, los trastornos de salud mental y el aislamiento, pueden influir en el desarrollo de la adicción. Esta realidad refuta el mito de que “eso les pasa a otros” y evidencia que cualquier persona puede verse afectada por esta enfermedad. A pesar de ello, el estigma continúa siendo una de las principales barreras para la recuperación, ya que el rechazo y la discriminación dificultan que muchas personas busquen ayuda, permanezcan en tratamiento y reciban el apoyo necesario para reconstruir sus vidas.

“La recuperación de la adicción es posible y el apoyo de la familia, las amistades y la comunidad puede marcar una diferencia significativa. Nadie debería ser definido por su diagnóstico. La adicción es una enfermedad crónica, no una identidad”, añadió la administradora.

Como parte de la iniciativa, la campaña presenta tres historias que reflejan distintas realidades asociadas a la adicción: una mujer casada que enfrenta la enfermedad mientras intenta sostener su vida familiar; una adulta mayor que atraviesa esta realidad en medio de la soledad; y un hombre en situación de calle que enfrenta tanto la adicción como el rechazo social.

A través de estos relatos, “SE BUSCA” procura mostrar cómo el estigma puede afectar a personas de distintos contextos y circunstancias.

La campaña llegará a toda la isla mediante una estrategia multimedios que incluye anuncios de televisión y radio, cine, redes sociales, vallas publicitarias, presencia en centros comerciales y gasolineras, además de la distribución de materiales educativos en comunidades de Puerto Rico. Todos estos esfuerzos reforzarán un mismo mensaje: la adicción es una enfermedad crónica, no una identidad.

Al sumarse al llamado de la campaña, la gobernadora Jenniffer González Colón destacó que la iniciativa forma parte de la respuesta de salud pública del gobierno ante la adicción.

“Como gobierno, reafirmamos nuestro compromiso con una respuesta de salud pública basada en la dignidad humana. Esta campaña es un llamado a la ciudadanía a ser parte de la solución: a sustituir el juicio por empatía y a apoyar a quienes están en el camino de la recuperación”, expresó.

Por su parte, Oliver Franco exhortó a la ciudadanía a convertirse en parte activa de este esfuerzo, promoviendo una cultura de respeto, comprensión y solidaridad hacia las personas que enfrentan la adicción. “Durante mucho tiempo, hemos asociado la frase “SE BUSCA” con el señalamiento. Hoy queremos que Puerto Rico la asocie con algo mucho más poderoso: la búsqueda de empatía, apoyo y una nueva oportunidad para quienes luchan por recuperarse. Todos podemos formar parte de esa nueva historia”, concluyó.

Para conocer más sobre la campaña “SE BUSCA” y los recursos disponibles, accede a assmca.pr.gov o escribe a opioides@assmca.pr.gov. Esta campaña es posible gracias a fondos provenientes de los objetivos de la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés), mediante el programa Puerto Rico State Opioid Response grant.