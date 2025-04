No pospongas más la preparación para tu retiro

Un estudio reciente reveló que dos de cada tres personas dejan su planificación de retiro a la suerte. Tomando en cuenta que cada vez más son más altos los costos de vida, el no planificar el retiro a tiempo puede implicar que muchos no podrán vivir adecuadamente durante su jubilación.

Según Pabón, lo ideal es comenzar a ahorrar desde el inicio de la etapa laboral, procurando un ahorro de un 15% de los ingresos hasta los 25 años. Se recomienda incrementar esa cifra a un 20% hasta la edad de retiro. Si no puedes ahorrar esas cifras, lo importante es mantener la disciplina de ahorrar consistentemente la cantidad que puedas.

Es importante que si tienes deudas priorices en reducirlas. Enfócate en pagar aquellas que tienen tasas de interés más altas, como las tarjetas de crédito, y trata de pagar consistentemente más del pago mínimo. Aun pagando deudas recomendamos comenzar a crear un fondo de emergencia para evitar que uses el crédito en caso de imprevistos.

Nota: Las sugerencias y recomendaciones contenidas en este artículo se ofrecen únicamente para propósitos informativos y tiene la intención de servir como una guía y/o herramienta para ayudarle a planificar su retiro. El contenido de este material no incluye, ni toma en cuenta todos los factores que pueden ser relevantes para sus necesidades individuales. Al proveer esta información, entendemos que usted es capaz de evaluar esta información y ejercer su juicio independiente. Popular, sus afiliadas, subsidiarias o compañías relacionadas no serán responsables por ningún daño, directo o indirecto, resultante por el uso de la información en este artículo. En caso de requerir cualquier tipo de asesoría relacionada a los temas discutidos en este artículo, usted deberá solicitar la ayuda de un profesional competente de su preferencia. La información presentada proviene de fuentes confiables, pero Popular, sus subsidiarias y afiliadas no se responsabilizan de ningún error u omisión ni de los resultados obtenidos por el uso dicha información.