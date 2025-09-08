Un español segundo entre los 7 mejores del planeta

Financiado por la Unión Europea (Suministrada)

Valduero 12 Años es un vino que representa la excelencia. Creado solo en años excepcionales, está íntegramente elaborado «A mano», nunca ha tocado máquina alguna. Su nacimiento en las tierras más altas de la Ribera de Duero, parte de unos viñedos que se cultivan de manera natural, sin uso de químicos, sin riego, sin pedirle a la tierra más de lo que de modo natural da.

“Somos menos de un segundo en la historia de nuestra tierra y nuestro anhelo es cuidarla y que esta nos dé lo mejor de sí. Nuestro ecologismo no es una moda, es una convicción”, declara Yolanda García Viadero, una de las hermanas fundadoras de Valduero.

Está en las bodegas privadas de talentos como el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas del mundo, y el músico premio Óscar, Jorge Drexler.

Seleccionan uno a uno los racimos dentro del viñedo, desgranando a mano racimo a racimo. Así, Valduero apuesta porque el talento humano y la artesanía no sean sustituidos por las máquinas. Realza de este modo el carácter regio de una uva, la tinta Fina, que, en tan alta latitud y de tan natural cultivo, es puro oro.

El largo envejecimiento de 21 años es también artesano y ensalza el arte de pasar el vino por varias maderas de orígenes diferentes, para después dormir durante años dentro de la botella, bajo bóvedas excavadas en las cuevas de Valduero, y entroncando con la idea de que el vino vuelva a criarse en la quietud de la madre tierra.

Este artesano vino obtuvo la clasificación entre los denominados 7 Magníficos del Mundo en la cata celebrada por la revista Fine, icono del lujo centroeuropeo en la temporada 2022, en Wiesbaden, Alemania.

Coleccionistas europeos, acostumbrados a atesorar en sus bodegas botellas de incalculable valor, decidieron, en cata ciega, conceder a Valduero 12 años la segunda posición, tras Château Haut-Brion, en el siguiente ranking:

Château Haut-Brion (Burdeos-FR) Valduero 12 Años (Ribera del Duero-ES) Château Petrus (Burdeos-FR) Penfolds Grange (AU) Masseto (IT) Pingus (Ribera del Duero-ES) Romanée Conti Echezeaux (Borgoña-FR)

Valduero 12 años está entre los 7 magníficos. (Suministrada)

Este extraordinario vino se edita en botellas numeradas con una limitadísima producción. Cada botella exclusiva es artesanalmente estuchada en una caja de roble procedente de la barrica donde envejeció. Esta joya de 20 años de antigüedad sorprende por su extraordinaria juventud, lo que le permitirá envejecer durante otros quince años más dentro de la botella.