Un vino blanco entre los 30 mejores del mundo

Valduero fue bodega pionera en los años 90 en la elaboración de la uva blanca albillo mayor; esta se cultivaba en la Ribera del Duero durante siglos, pero dada su carnosidad, su concentración y su acidez, se utilizaba para fijar el color de los tintos o como uva de mesa.

El Consejo Regulador no aceptó esta variedad para la elaboración monovarietal y esto provocó que muchos viticultores locales arrancaran la planta de uva blanca.

En 2018, por fin, rendido ante la calidad de dicha uva autóctona, reconoció la uva albillo mayor como una uva con denominación de origen.

Valduero conserva 12 hectáreas para cultivar la uva albillo mayor. (Suministrada)

Yolanda García Viadero, socia fundadora de Valduero, fue la primera en elaborar esta uva en los inicios de los años 90, convencida de sus extraordinarias características para elaborar blancos de guarda con tanto potencial y reconocimiento como los tan apreciados Borgoña.

Yolanda decidió conservar 12 hectáreas, que hoy tienen más de 45 años de antigüedad, por lo que su uva es de una extraordinaria calidad.

Siempre creyó que la albillo era una uva para elaborar vinos a la altura de los grandes del mundo.

Durante muchos años, Valduero comercializó su blanco joven sin la contraetiqueta de denominación y, sin embargo, con un gran éxito.

Durante más de 25 años, experimentó con dicha uva y vendimia, tras vendimia fue ideando el maravilloso primer reserva blanco de esta bodega y de la D.O.

El vino Valduero blanco reserva 2016 es el único vino de la Ribera del Duero presente en la lista de los 50 mejores, según Decanter. (Suministrada)

Es muy poco común encontrar blancos en el mundo que provengan de viñedos con tanta edad y con tan bajos rendimientos. La altitud de los viñedos de Valduero, situados en el triángulo de oro de la Ribera del Duero, y a más de 800 metros sobre el nivel del mar, hace que este vino sea casi eterno, con una frescura y, a la vez, una complejidad que lo hacen único.

Tras competir con más de 10,000 vinos tintos y blancos de todo el mundo, obtiene la clasificación de 97 puntos entre la lista de los 50 mejores, siendo así el único vino de Ribera, en 2024, que obtiene este grandísimo honor.

La elaboración artesanal de este vino es paciente y esmerada, y se completa con un envejecimiento en barricas de robles diferentes durante cuatro años.

El número limitado de unidades es de 2,375 botellas y su autora considera que envejecerá mejorando en botella durante otros 10 años.

Un blanco extraordinario que deja asombrado al jurado más exigente de Europa.

Valduero celebra una vez más el privilegio de poder elaborar arte, formando parte, una vez más, de esa selecta lista de grandes del mundo.