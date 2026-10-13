Un vino español obtiene un premio Platino por segunda vez

Financiado por la Unión Europea (Suministrada)

Hace cinco años, Valduero 6 Años, de Bodegas Valduero, obtuvo 97 puntos y una medalla Platino en los Decanter World Wine Awards. Este año, la bodega ha vuelto a alcanzar el mismo reconocimiento con una añada diferente. Un resultado así distingue a un vino excepcional; repetirlo por segunda vez revela algo más profundo y duradero: una manera de entender y elaborar el vino.

Casi 17,000 vinos procedentes de 58 países fueron catados a ciegas en la edición de este año. Solo 196 —el 1.15 %— alcanzaron la categoría Platino, después de una segunda cata y de la posterior deliberación de los presidentes y copresidentes regionales de Decanter. El nuevo reconocimiento obtenido por Valduero pone de manifiesto una filosofía de elaboración basada en una premisa: situar la calidad por delante del rendimiento, la rapidez y el volumen de producción.

Este no ha sido el único éxito reciente de Valduero. Su Blanco Reserva 2016, elaborado íntegramente con uvas de Albillo Mayor, consiguió para la Ribera del Duero su primera medalla Best in Show de Decanter en 2024.

«Refleja una filosofía basada en una premisa: situar la calidad por delante del rendimiento, la rapidez y el volumen de producción».

La Ribera del Duero es una región vitivinícola de gran altitud situada a lo largo del río Duero, en Castilla y León, al norte de España, conocida principalmente por sus tintos de Tempranillo, de gran estructura y capacidad de envejecimiento. La Albillo Mayor es su variedad blanca histórica, tradicionalmente plantada entre las viñas tintas y utilizada en la elaboración de claretes de tonalidad pálida. Vinificada como variedad principal, da lugar a blancos de notable textura y capacidad de envejecimiento.

Bodegas Valduero fue fundada en Gumiel de Mercado en 1984, tan solo dos años después de que la Ribera del Duero obtuviera la Denominación de Origen, en un momento en el que la identidad moderna de la región todavía estaba tomando forma.

Yolanda (derecha) y Carolina García Viadero (izquierda). (Suministrada)

Gregorio García Álvarez fundó la bodega junto a sus hijas, Yolanda y Carolina García Viadero. Yolanda (derecha), ingeniera agrónoma y enóloga, dirige los viñedos y la bodega; Carolina (izquierda), historiadora del arte con un MBA, está al frente de las ventas y la comunicación. Una elabora los vinos; la otra los lleva al mundo.

«Siempre hemos dicho que queríamos construir una gran bodega», explica Yolanda, refiriéndose a una bodega dedicada a elaborar «grandes vinos, no una gran cantidad de vinos». Valduero 6 Años es la expresión de ese principio llevada a la copa.

El vino está elaborado al 100 % con Tempranillo, conocida localmente como Tinto Fino. Sus viñas en vaso tienen más de 40 años y crecen sobre laderas de arcilla arenosa a 830 metros de altitud, donde las noches frescas ralentizan la maduración y ayudan a preservar la frescura. Las zonas situadas a menor altitud serían más fáciles de trabajar y permitirían obtener mayores rendimientos; Yolanda eligió la altitud porque proporciona a la uva la acidez, los taninos y la concentración necesarios para una larga crianza.

Los rendimientos de las parcelas seleccionadas están limitados a 2,000 kg por hectárea. Las viñas no reciben riego y se abonan con estiércol de oveja. La vendimia se realiza a mano y las uvas fermentan posteriormente durante 36 meses, con levaduras autóctonas, en barricas de roble de cuatro procedencias diferentes, en las cuevas de Valduero, a 12 ºC y con una humedad del 85 %, siguiendo un sistema de trasiegos tradicionales. Posteriormente, el vino permanece mínimo otros 36 meses en botella. La producción está limitada a 20,000 botellas.

Valduero 6 Años, de Bodegas Valduero (Suministrada)

Valduero 6 Años, de Bodegas Valduero

Esta prolongada crianza permite que la fruta, los taninos y la madera evolucionen conjuntamente hasta alcanzar un equilibrio antes de que el vino salga al mercado. Los jueces de Decanter encontraron notas de salvia y lavanda en nariz, seguidas de ciruela, higo y crème de cassis en un «paladar perfectamente construido». Es un vino de gran potencia, pero su singularidad reside en la precisión con la que esa potencia queda integrada y perfectamente equilibrada.

Ese equilibrio es fruto de la negativa de Valduero a apresurar el proceso: la bodega considera el tiempo uno de sus ingredientes. Yolanda, sin embargo, es menos partidaria de llamar a esto paciencia. «La paciencia no es una de nuestras virtudes», afirma. La perseverancia es otra cuestión.

La imagen muestra la sala de barricas de Bodegas Valduero, una de las bodegas pioneras de la Ribera del Duero, ubicada en Gumiel de Mercado, España. (Suministrada)

La distinción es importante. La paciencia implica esperar; la perseverancia significa tomar las mismas decisiones exigentes añada tras añada: limitar los rendimientos, vendimiar a mano y mantener el vino en las cuevas hasta que sus diferentes componentes hayan alcanzado la armonía. Aquí, el tiempo no significa inactividad: forma parte del proceso de elaboración.

Las medallas Platino fueron otorgadas a las añadas 2014 y 2019, evaluadas con cinco años de diferencia. Entre ambas hubo diferentes vendimias, diferentes uvas y miles de decisiones tomadas de nuevo. El hecho de obtener el mismo reconocimiento no significa que Valduero haya repetido un vino. Significa que ha mantenido el mismo nivel de exigencia.