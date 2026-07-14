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Caribe Federal Credit Union inaugura moderna sucursal en Río Grande y avanza en su plan de expansión

La cooperativa invirtió $1 millón en las nuevas instalaciones y proyecta reubicar otras dos oficinas antes de concluir el 2026

14 de julio de 2026 - 10:28 AM

La nueva y moderna sucursal, desarrollada con una inversión de $1 millón y 2,000 pies cuadrados de construcción, sustituye las instalaciones ubicadas en la calle Pimentel #14 y ofrece mayor accesibilidad y más espacios de estacionamiento para los socios. (Suministrada)

Caribe Federal Credit inauguró una nueva sucursal en Río Grande Town Center como parte de una estrategia que contempla la reubicación de tres oficinas durante el 2026. La apertura coincide con la celebración del 75.º aniversario de la cooperativa federal.

La institución financiera, que cuenta con cerca de 62 mil socios en toda la isla y presta servicios a más de 100 instituciones privadas, busca fortalecer su oferta y ampliar su presencia en distintos municipios de Puerto Rico.

La nueva y moderna sucursal, desarrollada con una inversión de $1 millón y 2,000 pies cuadrados de construcción, sustituye las instalaciones ubicadas en la calle Pimentel #14 y ofrece mayor accesibilidad y más espacios de estacionamiento para los socios.

“Durante este año, celebramos 75 años de servicio con una trayectoria y un crecimiento sostenido, guiados por nuestro lema de ofrecer ‘servicio con calor humano’ y combinando productos financieros con los mejores intereses del mercado”, afirmó Jorge R. Menéndez, principal oficial ejecutivo de Caribe Federal. Destacó, además, que, gracias al respaldo de sus socios, la cooperativa ha reafirmado su liderazgo y aumentado sus activos a $762 millones. “Este es un año de cambios enfocados en fortalecer nuestras operaciones y continuar expandiendo la membresía”, agregó.

Además de facilitar el acceso a sus 2,700 socios en Río Grande, esta nueva sucursal está más accesible al público en general, ya que se ubica en la carretera 3 y cerca de la Ruta 66, lo que fortalece la presencia de la cooperativa en el área este de Puerto Rico.

“Nuestros socios son nuestra razón de ser y, junto a todo nuestro equipo de profesionales, les seguiremos brindando el servicio de excelencia que merecen, con calor humano, como reza nuestro lema; como ellos merecen y como nos caracteriza”, expresó, por su parte, el licenciado Benito Rodríguez Massó, presidente de la Junta de Directores de Caribe Federal.

Al acto de corte de cinta de este nuevo espacio acudió el alcalde de Río Grande, Ángel González Damudt, quien compartió con los socios y los miembros de la Junta de Directores y del grupo ejecutivo de la cooperativa federal.

En la inauguración del nuevo espacio, también se rindió un homenaje póstumo a Jorge Vadell mediante la develación de una tarja en la entrada de la sucursal. Vadell, anterior principal oficial ejecutivo de la institución, impulsó y planificó este proceso de reubicación antes de su fallecimiento.

“Honramos a Vadell como bien merece: un ejecutivo de primer orden y una persona de una calidad humana como pocos. Siempre le recordaremos”, manifestó Menéndez.

La nueva sucursal de Caribe Federal en el Río Grande Town Center cuenta con 13 empleados y atenderá al público de lunes a viernes de 7:15 a.m. a 3:45 p.m. y los sábados de 7:15 a.m. a 3:30 p.m.

La institución también cuenta con sucursales en Guaynabo, Hato Rey, Ponce y Añasco. Como parte de su plan de expansión, prevé reubicar las sucursales de Guaynabo y de Añasco antes de que finalice el año.

“La sucursal de Guaynabo será trasladada a San Patricio, al antiguo edificio de Scotiabank, mientras que la de Añasco se mudará a Añasco Plaza, en la carretera número 2. Ambas mudanzas deben realizarse antes de que culmine el 2026”, concluyó Menéndez.

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