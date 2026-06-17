Chubb Travel Insurance ofrece seguro de viaje accesible a los puertorriqueños

Cada año, miles de puertorriqueños invierten tiempo y dinero en sus vacaciones, ya sea para disfrutar de un crucero, de una escapada familiar o de un viaje internacional. Sin embargo, mientras dedican semanas o incluso meses a la tarea de escoger vuelos, hoteles y excursiones, muchos todavía pasan por alto un elemento esencial de cualquier planificación: contar con un seguro de viaje que los proteja ante imprevistos.

Aunque con frecuencia se percibe como un gasto opcional, un seguro de viaje puede convertirse en una de las inversiones más importantes de cualquier viaje. Después de todo, basta un contratiempo inesperado para afectar tanto la experiencia como el presupuesto.

Una emergencia médica puede convertirse en el gasto más costoso del viaje

Uno de los riesgos más subestimados al viajar es enfrentar una emergencia médica lejos del hogar. Muchos viajeros asumen que su plan médico ofrecerá la misma cobertura en cualquier destino, cuando la realidad suele ser muy distinta, especialmente si nos encontramos fuera de Puerto Rico o del territorio continental de Estados Unidos.

Dependiendo del lugar donde ocurra la emergencia, los costos de atención médica, hospitalización, medicamentos o transporte especializado pueden ascender rápidamente a miles de dólares.

“Muchas personas entienden el valor de proteger su equipaje o sus reservaciones, pero no siempre consideran el impacto económico que puede tener una emergencia médica durante un viaje. Contar con la protección adecuada puede marcar una diferencia significativa cuando ocurre una situación inesperada”, expresó Dayanira Fortis, gerente de A & H Travel en Chubb Puerto Rico.

Entre los beneficios de un seguro de viaje se encuentran la cobertura de gastos médicos por accidente o enfermedad, así como la asistencia disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Cuando el equipaje no llega contigo

La emoción de llegar a un destino puede desaparecer rápidamente cuando el equipaje no aparece en la banda de recogido.

Aunque muchas personas lo consideran un simple inconveniente, la pérdida o el retraso del equipaje puede generar gastos inesperados desde el primer día del viaje. Artículos de higiene personal, ropa, medicamentos y otros productos esenciales pueden convertirse en compras obligadas mientras se resuelve la situación.

Además del impacto económico, la pérdida de equipaje puede afectar actividades planificadas, compromisos profesionales o experiencias ya reservadas.

Contar con un seguro que cubra la pérdida o el retraso del equipaje ayuda a reducir el impacto de estas situaciones y permite disfrutar del viaje con mayor tranquilidad.

Los planes cambian: cancelaciones e interrupciones de viaje

No todos los imprevistos ocurren una vez que comienza el viaje. En ocasiones, situaciones fuera del control del viajero obligan a cancelar, retrasar o modificar los planes antes o durante el viaje.

Condiciones médicas, eventos climáticos, interrupciones operativas o circunstancias familiares pueden afectar itinerarios cuidadosamente organizados y provocar pérdidas económicas importantes.

Por esta razón, contar con una protección que ayude a mitigar el impacto financiero asociado a cancelaciones, interrupciones, retrasos o alteraciones en el viaje es esencial.

La paz mental también forma parte del itinerario

Contar con un seguro de viaje que brinde protección frente a estos imprevistos puede marcar la diferencia. Chubb Insurance of Puerto Rico ofrece seguros de viaje diseñados para ayudarle a enfrentar imprevistos antes y durante su viaje, incluyendo beneficios para emergencias médicas, cancelaciones e interrupciones de viaje, pérdida o retraso de equipaje y asistencia disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para más información sobre las opciones de cobertura disponibles, comuníquese con Chubb Insurance Company of Puerto Rico al 1-888-915-7587 o con su representante de seguros o con su agencia de viajes.

¡El viaje de su vida le espera! Asegúrese con Chubb Travel Insurance.

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