Columbia fortalece su presencia con dos nuevas tiendas en la isla

Salir, moverse y reconectar con la naturaleza forma parte cada vez más del estilo de vida en Puerto Rico. Ya sea una caminata o corrida suave al amanecer, una escapada de fin de semana u ofreciendo productos diseñados para mantenerte fresco, protegido, abrigado y cómodo en cualquier entorno.

En este contexto, Columbia continúa consolidando su crecimiento en el Caribe con la apertura de dos nuevas tiendas oficiales en Puerto Rico, ubicadas en Plaza Carolina y Plaza del Sol, como parte de su estrategia de expansión en la región.

Tienda Columbia en Plaza del Sol. (Suministrada)

Más allá de sumar puntos de venta, estas aperturas buscan acercar al consumidor local a una propuesta que combina tecnología, funcionalidad y estilo. La inversión, que ronda los $1.2 millones en infraestructura y mercancía, también impulsa la creación de más de 50 empleos, y aporta al fortalecimiento del sector retail en Puerto Rico.

Tienda colmbia en Plaza del Sol. (Suministrada)

La tienda en Plaza Carolina ofrece una experiencia completa para los amantes del outdoor, con categorías como trail running, hiking, pesca y lifestyle, además de calzado técnico y accesorios. Su oferta se distribuye en un 60 % para caballeros y un 40 % para damas, con un flujo constante de nuevas colecciones.

Interior del local de la tienda Columbia en Plaza del Sol. (Suministrada)

Por su parte, la tienda en Plaza del Sol presenta un formato especializado en PFG (Performance Fishing Gear), pensado para quienes encuentran en la pesca mucho más que un pasatiempo: un estilo de vida activo. La propuesta se enfoca en rendimiento, funcionalidad y tecnología adaptada a ese entorno.

Interior del local de la tienda Columbia en Plaza del Sol. (Suministrada)

“Con estas aperturas, reafirmamos nuestro compromiso con el mercado puertorriqueño, ofreciendo productos diseñados para mantener a nuestros clientes frescos, protegidos, abrigados y cómodos en cualquier entorno”, expresó el portavoz de la marca.