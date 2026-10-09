San Rafael Cooperativa: 70 años de historia, servicio y compromiso con su gente

De una pequeña iniciativa nacida en la sacristía de una iglesia a una institución que hoy continúa creciendo junto a sus socios y comunidades. Así se resume parte de la historia de San Rafael Cooperativa, que en 2026 celebra 70 años de trayectoria, servicio y compromiso con Puerto Rico.

La historia comenzó el 9 de mayo de 1956, cuando se fundó en la Parroquia San Rafael Arcángel de Quebradillas. En aquel momento, la institución contaba con 131 socios y un capital inicial de $4,412.66. Siete décadas después, aquella visión basada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua se ha convertido en una institución con presencia en Quebradillas, San Germán y Peñuelas.

Al centro, el profesor Luis A. Velázquez Vera, presidente de la Junta de Directores de San Rafael Cooperativa, junto con los miembros de la junta. (Suministrada)

Para el profesor Luis A. Velázquez Vera, presidente de la Junta de Directores, estos 70 años representan mucho más que una celebración: la continuidad de un compromiso con los socios y con el movimiento cooperativo.

“Continuamos celebrando el legado con la solidez de 70 años de historia, apoyando a nuestros socios con nuestros servicios para continuar forjando su futuro”, afirmó Velázquez Vera, quien destacó, además, que el crecimiento de San Rafael debe estar directamente vinculado al bienestar de sus socios y de las comunidades a las que sirve.

En su mensaje institucional, la cooperativa resalta valores como la solidaridad, la responsabilidad y el desarrollo colectivo, así como la importancia de continuar fortaleciendo la educación cooperativa y la participación de los socios.

Ese compromiso también se refleja en la visión de futuro de la institución. La reciente expansión hacia Peñuelas, con la construcción de una nueva sucursal, es presentada por San Rafael como parte de una estrategia para acercar sus servicios y fortalecer su presencia en la región sur.

Una cooperativa que evoluciona con su gente

Para Sara M. Jiménez González, presidenta ejecutiva de San Rafael Cooperativa, el crecimiento de la cooperativa está estrechamente ligado a la capacidad de escuchar las necesidades de sus socios y de evolucionar junto a ellos.

Al centro, Sara M. Jiménez González, presidenta ejecutiva de San Rafael Cooperativa, junto con el grupo administrativo. (Suministrada)

“En nuestra institución hemos trabajado con mucho esfuerzo y dedicación atendiendo las necesidades de todos nuestros socios, fortaleciendo los valores que nos rigen y, sobre todo, demostrando que en la Cooperación está la fuerza mayor”, expresó Jiménez González.

Hoy, esa evolución se refleja en una amplia oferta de productos financieros y servicios tecnológicos, que incluye préstamos personales, hipotecarios, de autos y fotovoltaicos, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y herramientas como Banca en Casa, ATH Móvil, Telecoop y su aplicación móvil.

Sin embargo, el impacto de San Rafael trasciende los servicios financieros. Su visión incorpora la educación financiera y la orientación como parte de la relación con los socios.

70 años que se celebran junto al pueblo

Una historia de 70 años merece celebrarse con quienes han sido parte fundamental de ella. Por eso, San Rafael Cooperativa llevará a cabo su Gran Fiesta de Pueblo el sábado 10 de octubre de 2026, en los predios de su Sucursal Central en Quebradillas. La actividad se llevará a cabo desde las 11:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche y estará dirigida a toda la familia.

Bajo el lema “Celebrando el legado, forjando tu futuro”, el evento contará con música, entretenimiento familiar, actividades culturales, premios y sorpresas. Entre los artistas y espectáculos programados figuran Pirulo y La Tribu, Oscarito y El Gran Combo.

Así, la Fiesta de Pueblo representa mucho más que un evento de aniversario: es una oportunidad para agradecer siete décadas de confianza, reconocer a quienes han formado parte de esta historia y mirar hacia el futuro con la misma visión de servicio.