Innovación y respaldo: la fórmula de Daikin para crecer en Puerto Rico

Por más de un siglo, Daikin ha sido sinónimo de innovación, eficiencia y confiabilidad en el ámbito de la climatización. Hoy, esa visión global se refleja con fuerza en Puerto Rico, donde la marca japonesa avanza en su propósito de ofrecer soluciones integrales para todos los segmentos: desde el hogar y los pequeños negocios hasta proyectos industriales y comerciales de gran escala.

Para José Coriano, gerente general de Daikin Puerto Rico, el crecimiento sostenido en la isla responde a un compromiso claro: acompañar tanto a los usuarios finales como a los profesionales del sector con tecnología de vanguardia y un respaldo técnico que marca la diferencia.

“En Daikin trabajamos cada día para fortalecer nuestra presencia en Puerto Rico con una oferta completa que responde a las necesidades del mercado. No solo ofrecemos equipos con tecnología avanzada, como el refrigerante R32 o los sistemas inverter, sino también un servicio integral que garantiza confianza y soporte al profesional que instala y mantiene nuestros productos”, destacó Coriano.

Tecnología para un futuro más sostenible

La visión de Daikin apunta al futuro de la climatización: un futuro más limpio, eficiente y responsable con el planeta. Su adopción del refrigerante R32, más eficiente y con menor potencial de calentamiento global, y la incorporación de tecnología inverter en sus sistemas residenciales y comerciales permiten optimizar el consumo energético y mejorar la comodidad de los usuarios.

“Hoy, el consumidor puertorriqueño está más consciente del impacto energético y busca soluciones que equilibren el confort, la eficiencia y la sostenibilidad. Daikin está preparado para ofrecer exactamente eso, con tecnología probada y el respaldo de más de 100 años de innovación”, añadió Coriano.

Formación técnica: invertir en el talento local

Consciente de que la excelencia técnica es clave para garantizar el rendimiento de cada equipo, Daikin ha dado un paso más allá con la creación de un laboratorio de capacitación en alianza con NUC University, en Bayamón.

El nuevo espacio, equipado con tecnología de última generación e infraestructura moderna, permite que los estudiantes de refrigeración y aire acondicionado realicen prácticas en entornos que reproducen condiciones de trabajo reales.

“En Puerto Rico existe una creciente necesidad de profesionales capacitados en climatización. Con este laboratorio, queremos aportar a la formación de los próximos técnicos, brindándoles las herramientas y los conocimientos que exige el mercado actual. Es una inversión directa en el futuro del país”, explica Coriano.

El laboratorio forma parte de las iniciativas de Daikin Tech Academy, un programa global que impulsa la educación técnica y promueve la adopción de buenas prácticas en el sector HVAC.

Todo lo que el técnico necesita, en un solo lugar

Más allá de la innovación tecnológica, Daikin se distingue por su cercanía con los instaladores y técnicos, quienes son piezas clave en la cadena de valor. La compañía ofrece un inventario permanente de piezas y repuestos originales, así como garantía directa de fábrica y asesoría técnica personalizada.

“Queremos que el técnico se sienta respaldado todos los días. Sabemos que su trabajo depende de contar con acceso rápido a piezas, soporte y soluciones confiables. En Daikin pueden encontrar todo lo que necesitan con la tranquilidad de contar con una marca líder y una red de servicio sólida en Puerto Rico”, afirmó el ejecutivo.

La diferencia de elegir una marca líder

En un mercado cada vez más competitivo, donde proliferan opciones de bajo costo sin respaldo ni garantía, Daikin refuerza el valor de elegir la calidad. La durabilidad de sus equipos, el servicio posventa, la eficiencia energética y la garantía de marca convierten a Daikin en una inversión segura para el consumidor y en una herramienta de confianza para el profesional.

“Hay marcas que pueden parecer más económicas a corto plazo, pero no ofrecen garantía, soporte ni repuestos. Con Daikin, el cliente sabe que su inversión está protegida y que está eligiendo una solución diseñada para durar”, concluyó Coriano.