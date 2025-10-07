Brandstudio Publishing Partners Logo
Bank of America anuncia aumento del salario mínimo a 25 dólares por hora en Estados Unidos

Con este incremento, el banco refuerza su compromiso con la estabilidad y el crecimiento profesional de su personal

7 de octubre de 2025 - 5:12 PM

Fachada de un edificio de Bank of America en Los Ángeles (EE.UU.). Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos. EFE/EPA/ALLISON DINNER /ARCHIVO (EFE)

Nueva York, 17 sep (EFE).- Bank of America anunció este miércoles el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos, un 4 % o un dólar más que lo pagado desde el último incremento en 2024, según reveló la compañía a través de un comunicado.

“La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos”, manifestó a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.

Imagen cedida por Bank of America de un gráfico que muestra cifras de salarios. Bank of America anunció el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos. EFE/ Bank of America
Imagen cedida por Bank of America de un gráfico que muestra cifras de salarios. Bank of America anunció el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos. EFE/ Bank of America (EFE)

Además, la ejecutiva agregó que el “fuerte y creciente” salario mínimo del banco hace posible que sus integrantes de equipo “construyan una carrera a largo término” en la empresa.

De acuerdo con Bank of America, entrar a la empresa con un salario mínimo es un “trampolín” en una carrera a largo plazo, tal como ha ocurrido con algunos de sus empleados, que ingresaron con la menor compensación y ahora tienen cargos de liderazgo.

Lo anterior, según se explica en el comunicado, se logra a través de una “inversión continua” en la formación de las habilidades y una cultura basada en las oportunidades.

Con este nuevo incremento, que se efectuará a principios de octubre, el salario mínimo anual para los trabajadores de tiempo completo en el banco estadounidense llegará a más de 50.000 dólares, agregó la información.

Fotografía de archivo del 2 de octubre de 2024 que muestra un cartel de Bank of America en Los Ángeles (EE.UU.). Bank of America anunció este el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos. EFE/EPA/ALLISON DINNER /ARCHIVO
Fotografía de archivo del 2 de octubre de 2024 que muestra un cartel de Bank of America en Los Ángeles (EE.UU.). Bank of America anunció este el aumento de su salario mínimo por hora a 25 dólares para sus empleados a tiempo parcial y tiempo completo en Estados Unidos. EFE/EPA/ALLISON DINNER /ARCHIVO (EFE)

El aumento, que beneficiará a miles de empleados en todo el país norteamericano, representa un incremento de más de 20.000 dólares desde 2017 en el salario anual de quienes están a tiempo completo.

A su vez, el banco detalló que el 97 % de sus empleados también han recibido premios más allá de la compensación regular, equivalentes a cerca de 5.800 millones de dólares desembolsados desde 2017.

El Bank of America es una de las instituciones financieras más grandes del mundo, con aproximadamente 69 millones de clientes particulares y empresariales en EE. UU. EFE

