CAF presenta en Madrid la viabilidad de la expedición la ‘Perla Antártica’

Madrid, 5 nov (EFE).- CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha presentado este jueves la viabilidad de la ‘Perla Antártica’, un proyecto de investigación que explorará, a partir de febrero de 2027, la conexión submarina entre Chile continental y las bases antárticas para facilitar el intercambio de información científica.

La ‘Perla Antártica’: una expedición para impulsar la investigación científica CAF presentó un proyecto de conexión submarina entre Chile y la Antártida para impulsar la investigación científica

De esta forma, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, la institución ha querido reunir a representantes de gobiernos, entidades científicas, organismos internacionales y miembros del sector financiero para debatir sobre el potencial de esta misión y su impacto en los desafíos que plantea el cambio climático.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, ha destacado que se trata de “una oportunidad concreta de cooperación”, en el que ha asegurado que pondrán al servicio de la expedición “las capacidades” del banco.

Además, se ha mostrado satisfecho porque, “por primera vez”, una delegación de unas 200 personas de 15 países accionistas puedan participar en un proyecto de este tipo.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el Real Jardín Botánico de la capital española, también se han explicado los resultados del estudio de viabilidad del Proyecto Cable Antártico, impulsado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) y el Gobierno Regional de Magallanes, con apoyo de CAF.

Así pues, la subsecretaria de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL), Romina Garrido, ha enumerado algunas de las ventajas de esta infraestructura, entre las que están transformar la estructura digital de este continente, además de fortalecer la ciencia antártica, crear estudios del cambio climático e incrementar la eficiencia y seguridad operativa de quienes viven en la Antártida.

En el caso de la vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, Alicia Montalvo, ha recordado que la Antártida concentra el 90 % del hielo terrestre “y de su estabilidad depende el futuro del mar”, por lo que, para ella, “hora que se habla de la gestión de desastres, tener información y datos resulta tremendamente importante”.

Por último, se ha presentado la exposición inmersiva ‘Antártica’ y el recorrido informativo ‘Iberoamérica mira al sur’ que ofrecen al visitante una experiencia artística, sensorial y educativa para conocer la importancia de esta región en la regulación del clima y los océanos, y los desafíos que enfrenta ante el cambio climático. EFE