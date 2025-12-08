Costa Rica anuncia que abrirá una oficina comercial en Jerusalén con “estatus diplomático”

Jerusalén, 8 dic (EFE).- El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, anunció este lunes durante su visita a Israel que su país abrirá en Jerusalén una oficina comercial de innovación con “estatus diplomático”, tras la firma de un tratado de libre comercio (TLS) con el Estado hebreo que reafirma su intención de “estrechar lazos” entre ambos países.

El acuerdo lo rubricaron Tovar y el ministro israelí de Economía e Industria, Nir Barkat, en la sede de su Ministerio en Jerusalén, y supone que más del 90 % de las barreras arancelarias con las que contaban ambos países se eliminarán de inmediato. Actualmente, Israel mantiene un volumen de exportaciones a Costa Rica que ronda los 32 millones de dólares anuales.

Se espera que la apertura de la oficina comercial, según explicó Tovar, se produzca en enero o febrero de 2026 y está previsto que el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, acuda al acto.

“Nuevo capítulo de prosperidad compartida”

“Lo que celebramos hoy es un acuerdo de alta calidad, moderno, actualizado y ambicioso, dijo Tovar, para quien ”proporcionará seguridad jurídica a nuestros exportadores e importadores, a nuestros consumidores, para expandir sus operaciones y diversificar mercados”, al tiempo que “allanará el camino para que nuevos productos e inversiones estratégicas fluyan entre nuestros dos países”.

JERUSALÉN, 08/12/2025.- El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar (d), junto al ministro israelí de Economía e Industria, Nir Barkat (i), en la sede de su Ministerio en Jerusalén, donde anunció este lunes durante su visita a Israel que su país abrirá en Jerusalén una oficina comercial de innovación con "estatus diplomático", tras la firma de un tratado de libre comercio (TLS) con el Estado hebreo que reafirma su intención de "estrechar lazos" entre ambos países. EFE/Guillermo Azábal (EFE)

“Hoy firmamos un acuerdo, pero lo más importante es que estrechamos nuestra amistad y abrimos un nuevo capítulo de prosperidad compartida”, dijo el ministro costarricense, cuyo departamento colabora con EFE en la elaboración de este contenido, tras la firma del tratado, que se empezó a negociar a principios de 2023, antes de los ataques de Hamás en territorio israelí y la posterior ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.

Preguntado por estos acontecimientos y la llamada al boicot a Israel por parte de varios gobiernos latinoamericanos, Tovar reconoció a EFE que “ha sido un proceso duro, difícil”, pero apostó por que los nuevos movimientos políticos —con un cambio de la izquierda a la derecha— están generando “cambios importantes” en América Latina.

“Creo yo que van a soplar los vientos a favor de una relación fuerte y robusta con el Estado de Israel”, opinó.

Una puerta a América Central

El ministro israelí celebró por su parte el acuerdo, que se produce en un buen momento económico para Israel dentro de una “economía de guerra”, con lo que su país, dijo, “ha hecho casi un milagro”.

JERUSALÉN, 08/12/2025.- El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar (5d), junto al ministro israelí de Economía e Industria, Nir Barkat (3d), en la sede de su Ministerio en Jerusalén, donde anunció este lunes durante su visita a Israel que su país abrirá en Jerusalén una oficina comercial de innovación con "estatus diplomático", tras la firma de un tratado de libre comercio (TLS) con el Estado hebreo que reafirma su intención de "estrechar lazos" entre ambos países. EFE/Guillermo Azábal (EFE)

Barkat recordó que durante la guerra Israel ha firmado un TLC con India y que el de Costa Rica es el décimo séptimo rubricado por su país. En el caso del país centroamericano, destacó su “potencial” y el hecho de que suponga “una puerta de entrada a América Central”. “Vemos en Costa Rica un gran amigo de Israel y queremos ver cómo llevar eso al siguiente nivel”, añadió.

Sobre la apertura de la oficina comercial en Jerusalén —ciudad disputada que tanto israelíes como palestinos reclaman como capital—, Barkat, que fue su alcalde entre 2008 y 2018, le transmitió a Tovar su agradecimiento por el gesto, “en nombre de todo el pueblo judío que entiende y ve a Jerusalén como su capital eterna e indivisa del mundo”.

El presidente de la Cámara de Comercio Israel-América Latina, Roberto Spindel, indicó a EFE, antes del acto, que el tratado es importante desde el punto de vista estratégico, ya que las economías de Costa Rica e Israel son “complementarias”.

En Costa Rica, destacó, el nivel tecnológico es el más alto en América Latina y para las empresas israelíes supone “tener un puente de colaboración estratégica” en dispositivos médicos o semiconductores, e Israel, por otra parte, consume productos de la agricultura costarricense.

Spindel recordó que Israel tiene tratados de libre comercio con la mayoría de los países de Latinoamérica, empezando por Mercosur y también con México, Guatemala, Panamá, Colombia y Brasil.

