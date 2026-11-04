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El CAF inaugura sede en Madrid que movilice inversión para América Latina y el Caribe

La nueva oficina busca fortalecer las alianzas internacionales y atraer recursos para proyectos estratégicos en energía, biodiversidad y transformación digital

4 de noviembre de 2026 - 3:51 PM

De izquierda a derecha, la vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF, Alicia Montalvo; la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, durante la inauguración de la sede del CAF en Europa, ubicada en la Torre Picasso de Madrid. EFE/CAF/CEDIDA/CRÉDITO OBLIGATORIO (EFE)

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha inaugurado en Madrid su nueva oficina en Europa, donde se ubicará su Vicepresidencia de Cooperación, Alianzas y Movilización con el objetivo de movilizar inversión, aumentar las alianzas globales y buscar nuevas oportunidades para la región en energía, biodiversidad o transformación digital.

El CAF abre sede en Madrid para impulsar inversiones en América Latina

El CAF abre sede en Madrid para impulsar inversiones en América Latina

La nueva oficina fortalecerá las alianzas con Europa y la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de la región

En el acto, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, ha señalado que el banco se encuentra “en un proceso de crecimiento” y que tener la vicepresidencia en Madrid sirve para “construir puentes de cooperación”.

Por qué España «ha sido un socio estratégico» del CAF

Díaz-Granados ha señalado en su discurso que España “ha sido un socio estratégico” y que en los últimos diez años las empresas del país han obtenido más de un centenar de contratos en la región por un valor de 7500 millones de dólares, una cifra que “sigue creciendo”, ya que en los últimos tres meses han autorizado más de 330 millones de dólares en operaciones con compañías nacionales.

Además, ha indicado que el CAF tiene “la obligación de traducir las aspiraciones, los mensajes de los líderes en acciones concretas” y, en este sentido, ha resaltado que, ante el reto del cambio climático, “estamos pensando todo el tiempo dónde y cómo lo resolvemos, qué más tenemos que hacer”.

“En la medida que crecemos ampliamos el nivel de ambición en América Latina. Proyectos más grandes, más complejos”, ha relatado, que contribuyen a construir la idea de una comunidad iberoamericana a ambos lados del océano: “Hay que ver los 35 años [en referencia a las cumbres iberoamericanas] de lo que hemos construido; la proximidad, la cercanía que hay”.

En el evento, entre otras autoridades y embajadores acreditados en España, también ha estado presente la activista guatemalteca y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. EFE

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