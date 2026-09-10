Emilio Butragueño, entre los premiados por TEON por su vínculo con el mundo hispano

Madrid, 10 sep (EFE).- El ex futbolista y actual director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, junto al secretario del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, Narciso Casado, al piloto angoleño-portugués Ricardo Teixeira y al cofundador de los Premios Influencia Hispana, Javier Rojas, han sido reconocidos por The Embassy of Nature (TEON) por sus trayectorias y su contribución a “fortalecer los vínculos entre las sociedades hispanas”.

Emilio Butragueño, premiado por fortalecer "las sociedades hispanas" Los premios reconocen a personalidades que han ayudado a conectar países y proyectar la cultura iberoamericana

Durante los días 9, 10 y 12 de septiembre, Casa Ecuador -iniciativa privada de la organización de diplomacia ambiental TEON- reúne en Madrid a más de 500 personalidades del ámbito empresarial, institucional, cultural y deportivo en las Galas del Imperio de la Naturaleza, para destacar a aquellas personalidades que han contribuido a “conectar países y proyectar la cultura y el patrimonio natural”.

Entre los asistentes y premiados de las tres jornadas figuran también los jugadores ecuatorianos Felipe Caicedo y Antonio Valencia, ex capitán del Manchester United; Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia y asesora en la CAF, así como los artistas Juan Magán y Carlos Baute, entre otros.

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI Marqués de Lises, durante la Gala del Imperio Natural, patrocinada por TEON (The Embassy of Nature) con motivo del regreso de la Formula 1 a Madrid en la sede de la Casa Ecuador, en Madrid. EFE/David Fernández (Suministrada)

Durante el evento inaugural, Butragueño ha agradecido el galardón a su trayectoria al Real Madrid, club en el que ha desarrollado 37 de los últimos 45 años de su carrera profesional.

El exjugador del conjunto blanco puso en valor su “vínculo de afecto y respeto” con Ecuador, un país “fascinante” del que ha destacado su “hospitalidad y su pasión por el fútbol” y por el Real Madrid.

Por su parte, Narciso Casado ha agradecido un premio que, según ha señalado, supone “un reconocimiento a la labor fundamental” del Consejo de Empresarios Iberoamericanos como “herramienta de integración regional”.

También entre los premiados, Teixeira, primer piloto angoleño en subirse a un monoplaza de Fórmula 1, ha destacado que, “más allá de los premios”, quienes contribuyen a una trayectoria de éxito son “quienes nos ayudan a llegar donde queremos llegar”.

Estas galas también tienen como objetivo generar debate sobre cómo convertir la naturaleza y el patrimonio de Iberoamérica en activos capaces de generar rentabilidad, una idea que TEON sitúa en el centro de su propuesta de “capitalismo ambiental”.

“Durante demasiado tiempo, creíamos que la riqueza estaba debajo de la tierra, pero la nueva economía comienza cuando aprendemos a reconocer el valor de aquello que vive encima de ella”, ha manifestado el fundador de TEON, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, VI marqués de Lises, durante la gala inaugural.

Esta nueva economía, ha añadido, “también reconoce el poder de la cultura y la capacidad de convertir la identidad, el patrimonio y la creatividad de una nación en influencia, en inversión y en prosperidad sin despojarnos de su esencia”, y ha hecho un llamado a que estas galas motiven la “voluntad para actuar”.

Además de estos eventos, y aprovechando la proyección internacional de Madrid durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1, Casa Ecuador presenta una experiencia inmersiva impulsada por TEON -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, con el acompañamiento institucional de la Embajada de Ecuador en España.

La embajadora, Wilma Andrade, ha destacado la contribución de esta iniciativa para “llevar la cultura del país a escenarios internacionales”, y para que “se conozca que nuestra Constitución es la única en el mundo que consagra la naturaleza como sujeto de derecho”.

La experiencia inmersiva, que ha pasado por Abu Dabi, Mar-a-Lago, Quito, Guayaquil, Miami y Nueva York, está instalada en el Palacete de Serrano 95, y combina catas de chocolate, gastronomía, arte y artesanía y música en un recorrido por paisajes y ecosistemas de Ecuador para promover el turismo y la inversión.EFE