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Expertos subrayan los avances en nuevas terapias para tratar la leucemia aguda

Analizan cómo se está modificando el diagnóstico y tratamiento de las leucemias agudas y otras neoplasias hematológicas

1 de octubre de 2026 - 6:35 PM

MADRID, 01 OCTUBRE 2026 (EFE)- Adolfo de la Fuente, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia de MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, participa hoy, 01 de octubre de 2026, durante el congreso sobre Leucemia que se celebra en la sede de MD Anderson Madrid - Hospiten. EFE/David Fernández (EFE)

Madrid, 1 oct (EFE).- Las XV Jornadas de Leucemia Aguda han comenzado en Madrid este miércoles para reunir durante dos días a expertos de España, Europa y Latinoamérica con el fin de analizar los avances más relevantes en el diagnóstico y tratamiento de las leucemias agudas y otras neoplasias hematológicas.

Leucemias agudas: nuevas terapias cambian su tratamiento

Leucemias agudas: nuevas terapias cambian su tratamiento

Expertos analizan los avances que están modificando el abordaje tradicional de estas enfermedades

Su coordinador y jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del centro oncológico MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, Adolfo de la Fuente, ha explicado a EFE que se están viendo “grandes avances sobre los mecanismos que subyacen para que aparezca una leucemia aguda” y que ayudan a entender cómo se comporta la enfermedad ante las terapias existentes.

Uno de los principales focos del congreso, que se celebra en el auditorio del centro en Madrid, es el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA), cuyas nuevas terapias están cambiando el abordaje tradicional, basado en quimioterapia intensiva.

MADRID, 01/10/2026.- El Dr Valentín García Gutiérrez, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, participa en el congreso sobre Leucemia que se celebra este jueves en la sede de MD Anderson Madrid - Hospiten. EFE/David Fernández
MADRID, 01/10/2026.- El Dr Valentín García Gutiérrez, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, participa en el congreso sobre Leucemia que se celebra este jueves en la sede de MD Anderson Madrid - Hospiten. EFE/David Fernández (EFE)

La medicina de precisión, las terapias CAR-T de inmunoterapia, los síndromes mielodisplásicos (enfermedades de la médula ósea donde no se generan suficientes células sanguíneas sanas) o la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la hematología son otras de las temáticas de los dos días de encuentros.

Sobre la IA, el doctor de La Fuente ha resaltado que en la actualidad está ayudando a reducir el tiempo de revisión bibliográfica para tomar una decisión sobre el tratamiento de un paciente.

“Si antes teníamos que dedicar a lo mejor horas a revisión bibliográfica y en distintas plataformas, y estar seguros de si habíamos tenido o no acceso a toda la evidencia [...], estas tecnologías nos ayudan a tener disponible esa información para revisarla. Y en consecuencia, que la decisión sea la más sensata y oportuna”, ha alabado.

Otro de los participantes en las jornadas es el hematólogo de MD Anderson Cancer Center en Houston (Estados Unidos) Guillermo García-Manero, que presenta los resultados de un ensayo clínico en el que han participado varios ponentes de las jornadas sobre un medicamento para los síndromes mielodisplásicos.

“De una manera un poco inesperada vemos una mejoría en la supervivencia de pacientes”, ha ensalzado. EFE

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten colabora con EFE en la difusión de este contenido.

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