Italia lleva a la 28ª edición de Vitafoods Europe, el principal salón europeo del sector nutracéutico, a 105 empresas en un espacio expositivo de 4.804,91 m², lo que le sitúa como el segundo país con mayor tamaño de la feria y le consolida como una de las principales referencias del certamen.

El evento, que ha comenzado este martes y se prolongará hasta el 7 de mayo en la Fira Barcelona Gran Via, tiene previsto recibir a más de 30.000 visitantes profesionales procedentes de más de 135 países y cuenta con alrededor de 1.600 expositores de empresas dedicadas a los complementos alimenticios, ingredientes funcionales y productos para la salud.

Italia se posiciona en Vitafoods Europe como un actor destacado del sector nutracéutico.IMAGEN CEDIDA POR THE ITALIAN TRADE AGENCY (EFE )

Por países expositores, China dispone de un espacio de 5.895,7 m² y 484 empresas, mientras que en segundo lugar está Italia, seguida por España (4.146,46 m² y 177 empresas), Alemania (3.728,92 m² y 102 empresas) y Francia (2.763,35 m² y 115 empresas), mientras que la India destaca como mercado emergente con 1.878,47 m² y 66 empresas.

Durante las tres jornadas, Vitafoods Europe 2026 introduce nuevas áreas temáticas dedicadas a, entre otras áreas, la nutricosmética, el control de peso y las tecnologías vinculadas al microbioma y la nutrición funcional.

ITA: Presente con 24 empresas

En este contexto, la agencia ITA - The Italian Trade Agency estará presente con una delegación de 24 empresas del sector nutracéutico, dentro de una estrategia más amplia de promoción del ‘Made in Italy’ en los mercados internacionales que se enmarca la campaña de comunicación ‘OpportunItaly’, un programa de aceleración de negocios.

Lanzada en mayo de 2025, esta iniciativa tiene como eje central la plataforma opportunitaly.gov.it, para que compradores de 20 mercados internacionales seleccionados puedan acceder a servicios de empresas italianas en sectores estratégicos como, por ejemplo, agroalimentación, moda, automoción, cultura y entretenimiento, infraestructuras sostenibles y energía, o salud y bienestar.

En un comunicado emitido, los responsables de ITA han destacado que España es uno de los mercados que más dinamismo mostró en la industria de productos nutracéuticos, con una facturación que superó los 2.000 millones de euros en 2024 y 2025.

¿Qué previsiones hay en España?

Además, las perspectivas para los próximos años en el mercado español estiman una tasa de crecimiento anual media entre el 7,5 % y el 8,5 %, por lo que, para ITA cobra especial interés tener una presencia destacada en Vitafoods.

Así pues, a través de ‘OpportunItaly’ las empresas italianas acceden a contenidos prácticos y estratégicos para la planificación de la exportación, informes de mercado y consulta de oportunidades comerciales con socios extranjeros seleccionados, junto con un plan de iniciativas presenciales en ferias y foros de negocios. EFE

La difusión de este contenido se realiza con el apoyo de ITA - The Italian Trade Agency.