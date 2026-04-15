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La IA, una aliada para el crecimiento de los emprendedores según la FMBBVA

La fundación destaca el papel de la innovación digital para facilitar el acceso a servicios financieros y optimizar la gestión de los pequeños negocios

15 de abril de 2026 - 4:49 PM

La FMBBVA, que apoya a más de tres millones de microempresarios vulnerables en cinco países de América Latina. (EFE)

Madrid, 15 abr (EFE).- En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra mañana 16 de abril, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha recordado que la tecnología, y en concreto la inteligencia artificial, son grandes aliadas para que los emprendedores de España y América Latina puedan elevar su nivel de competitividad en sus negocios a través de la economía digital.

La FMBBVA, que apoya a más de tres millones de microempresarios vulnerables en cinco países de América Latina, ha defendido, en un comunicado de prensa, que gracias a la tecnología es posible mejorar el acceso a servicios financieros con los que superar barreras tradicionales en la gestión de sus pequeños negocios.

Por ejemplo, según datos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), se estima que en Chile casi la mitad (44 %) de las tareas que realizan las pequeñas y medianas empresas, que representan el 65 % del tejido empresarial en ese país, pueden realizarse con IA, de forma que los procesos se hacen de manera más eficiente.

En este sentido, la directora de Innovación y Crecimiento Inclusivo de la Fundación Microfinanzas BBVA, Gabriela Eguidazu, ha señalado que la tecnología cobra especial importancia en zonas remotas y rurales, donde el acceso a herramientas digitales puede ser más complejo.

Por ejemplo, la fundación incentiva en Perú el ahorro entre emprendedoras gracias a un chatbot y en Colombia un asistente virtual atiende a los microempresarios a través de WhatsApp las 24 horas.

“Más del 30 % de las personas que atendemos viven en zonas rurales o de difícil acceso. Gracias a la tecnología pueden conectarse y operar de forma segura, facilitando así la gestión de sus negocios”, ha dicho Eguidazu.

También ha añadido que la fundación atiende a emprendedores en lugares remotos como el Amazonas, donde emprendedores con bajos recursos, ya utilizan sistemas como la biometría facial o la huella por voz para hacer operaciones desde la banca móvil a través de sus entidades locales en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá.

Es el caso de María Jorge Álvarez, que tiene su negocio en la selva de la amazonía peruana; donde esta indígena Asháninka tiene un puesto de artesanía en el que vende artículos como joyas y tallados en madera o recuerdos de la zona para los turistas.

“Soy madre soltera y con mi emprendimiento he podido apoyar a mis hijos y pagar sus estudios”, ha explicado esta emprendedora que, con el apoyo de Financiera Confianza (entidad FMBBVA en Perú), puede acceder a la banca móvil.

En cuanto a España, las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el 13,39 % de las microempresas -aquellas que tienen menos de 10 empleados- ya han integrado la IA en su estructura, lo que supone un crecimiento de 5,9 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Según un estudio del Observatorio del Emprendimiento de España, la mitad de los encuestados ve imprescindible tener una plataforma de comercio electrónico y cerca de un 30 % considera la IA un elemento clave para el desarrollo de su empresa en los próximos tres años.

El impulso en la implantación de la tecnología lleva a la FMBBVA a asegurar que los nuevos emprendedores tienen cada vez más clara la importancia de los recursos digitales para su estrategia de negocio. EFE

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