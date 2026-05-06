Las empresas italianas lograron un “año récord” en España, con 38.000 millones en ventas

Barcelona, 6 may (EFE).- España se convirtió en 2025 en el cuarto mercado internacional para las exportaciones italianas, con un valor en ventas de 38.000 millones de euros, por lo que el director de The Italian Trade Agency (ITA) en Madrid, Giovanni Bifulco, ha calificado este resultado como un “año récord”.

Las empresas italianas baten récord de ventas en España El mercado español se consolida como uno de los principales destinos de exportación para Italia, con un fuerte impulso en 2025

En una entrevista con la Agencia EFE, en el marco de la 28ª edición de Vitafoods Europe celebrada del 5 al 7 de mayo en Barcelona, Bifulco ha explicado que ese “buen éxito” ha sido, entre otras razones, por las más de 70 iniciativas que realizaron el año pasado para apoyar a las pymes italianas en España.

La biodiversidad de plantas medicinales, los trabajos de investigación de empresas con hospitales y universidades para desarrollar nuevos productos son algunas de las razones que explican el ‘boom’ de los productos del país transalpino en España, según Bifulco, quien ha añadido que nunca habían alcanzado estos objetivos de ventas.

El director de The Italian Trade Agency (ITA) en Madrid, Giovanni Bifulco. EFE/ Marta Pérez (EFE)

Concretamente, según su análisis, España es uno de los mercados que más dinamismo mostró en la industria de productos nutracéuticos, con una facturación que superó los 2.000 millones de euros en 2024 y 2025. Además, las perspectivas para los próximos años en el mercado español estiman una tasa de crecimiento anual media entre el 7,5 % y el 8,5 %.

La presencia de ITA en Vitafoods Europe

Respecto a la presencia en el salón Vitafoods Europe, una de las referencias del sector nutracéutico europeo, ha asegurado que permite a las empresas italianas mostrar su “seriedad haciendo negocios” y los nuevos productos que van lanzando.

Italia está presente en esta feria con 105 empresas en un espacio expositivo de 4.804,91 m², lo que la sitúa como el segundo país con mayor tamaño de la feria. La agencia ITA acude a la cita como parte de una estrategia más amplia de promoción del ‘Made in Italy’ en los mercados internacionales, dentro de la campaña de comunicación ‘OpportunItaly’, un programa de aceleración de negocios.

“Hay mucho contenido sobre las excelencias del ‘made in Italy’”, ha ensalzado sobre esta web, en la que se recopilan presentaciones de empresas italianas y fichas de productos para que las compañías contacten entre ellas “libremente” y se relacionen.

Por último, el director de The Italian Trade Agency ha querido hacerse eco de la situación geopolítica actual con el proteccionismo de Estados Unidos o los conflictos bélicos en Oriente Próximo, ya que, en su opinión, “están ayudando a nuestro continente a integrarse aún más” y a que los países cooperen entre sí. EFE