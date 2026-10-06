Manuscritos iluminados y tesoros bibliográficos se exhiben en la FIL Monterrey

Madrid, 6 oct (EFE).- La editorial Moleiro, especializada en clonar manuscritos iluminados, anunció este lunes que acudirá a la Feria Internacional del Libro Monterrey (FILMTY), en México, para exponer una veintena de tesoros del patrimonio bibliográfico mundial custodiados y ocultos al público, en las grandes bibliotecas nacionales y museos.

Veinte tesosos bibliográficos llegan a la Feria del Libro de Monterrey La muestra reúne reproducciones de códices medievales y renacentistas que permiten acercarse a obras normalmente custodiadas en museos y bibliotecas

En un comunicado, la editorial, con sede en Barcelona, añadió que algunos de estos manuscritos son el Atlas Vallard, que data de 1547 y cuyo mapa del Golfo de México incluye la enigmática ‘Isla Bermeja’, o el Dioscórides de Cibo y Mattioli (c. 1565), obra magna de la medicina renacentista sobre la riqueza del mundo vegetal y sus beneficios para la salud.

Moleiro, con una trayectoria de 35 años, realiza códices idénticos al original tanto en su confección como en su encuadernación, para que puedan sustituirlo en exposiciones o estar a disposición de investigadores o apasionados de la bibliofilia.

Las ediciones son primeras, “únicas e irrepetibles”, limitadas a 777, según detallaron en la nota de prensa, y cada una se acompaña de un acta notarial que da fe de su exclusividad.

¿Quiénes poseen estas ediciones?

MADRID, 06/10/2026.- Imagen del Dioscórides de Cibo y Mattioli, un herbario iluminado del siglo XVI creado por el artista y botánico italiano Gherardo Cibo. La editorial española Moleiro, especializada en reproducir manuscritos iluminados (ilustrados), asistirá este mes a la Feria Internacional del Libro Monterrey (FILMTY), en México, para exponer una veintena de tesoros del patrimonio bibliográfico mundial custodiados y ocultos al público en las grandes bibliotecas nacionales y museos. La editorial, con sede en Barcelona, explicó este martes que algunas de estas obras son el 'Atlas Vallard', de 1547, cuyo mapa del golfo de México incluye la enigmática isla Bermeja, o el 'Dioscórides' de Cibo y Mattioli (segunda mitad del siglo XVI), obra magna de la medicina renacentista sobre la riqueza del mundo vegetal y sus beneficios para la salud. EFE/Editorial Moleiro -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)- (EFE)

Desde la editorial aseguran que entre los poseedores de su trabajo se encuentran personalidades de todo el mundo como el Papa León XIV, los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George Bush, de Francia, Nicolas Sarkozy, o el de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, junto con monarcas de diversas casas reales, que no han especificado.

La FILMTY se celebra del 10 al 18 de octubre en las instalaciones de Cintermex, y en la edición del año pasado participaron más de 700 autores de 12 países.

La editorial Moleiro también confirmó que entre las obras expuestas en este evento estarán las Grandes horas de Ana de Bretaña (1503-1508), con un herbario compuesto por 330 pinturas de plantas, que contiene la primera ilustración europea de la calabaza, originaria de Mesoamérica.

Códices únicos

Otro de los documentos más llamativos es el códice Libro de las Maravillas de Marco Polo y Odorico de Pordenone (c. 1410-1412), en el que se narran los viajes a través de la Ruta de la Seda guiados por estos exploradores.

Para finalizar, la literatura del arte de amar tuvo su máximo exponente en el Roman de la Rose, escrito en Francia en el siglo XIII que para Moleiro -empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido- es “el códice más bello de este ‘bestseller’ medieval” que se pintó alrededor de 1525 para Francisco I.

“El stand Moleiro – El Arte de la Perfección ofrece una mirada inédita a los códices iluminados: saber, arte y ambición política se funden en la página iluminada”, concluyó el comunicado. EFE