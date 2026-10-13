Mejora la pobreza monetaria en América Latina, pero aumenta la extrema, según FMBBVA

Madrid, 13 oct (EFE).- En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) señala que en América Latina han mejorado los datos de pobreza monetaria hasta representar solo el 24,8 % (167 millones de personas) de la población.

Sin embargo, advierte que la pobreza extrema ha aumentado con respecto a 2014 y afecta a 65 millones de latinoamericanos, el 9,7 % de la región.

En América Latina, uno de cada tres ciudadanos es económicamente vulnerable, lo que significa que en la actualidad no es considerado pobre, según los baremos, pero tiene muchas posibilidades de serlo en el futuro.

En este sentido, el director de Research y Estrategia de la FMBBVA, Giovanni Di Plácido, ha enumerado las “cinco fuerzas” que consideran que pueden afectar a las personas pobres de aquí a 2040.

Dichos elementos son: los conflictos, ya que se calcula que el 60 % de los pobres extremos del mundo vivirá en estados frágiles; el clima, la región sufrió 82 desastres naturales solo en 2024, con 12 millones de afectados; la edad, la ONU proyecta que para 2050 el 25,1 % de la región tendrá 60 años o más; el empleo; la IA generativa y la conectividad.

De ahí que, bajo su experiencia, más de 200 millones de personas están a “un ‘shock’ de distancia de la pobreza, repartidas en seis perfiles que se solapan: el informal que envejece, la cuidadora sin ingreso, el joven de empleo automatizable, el hogar rural expuesto al clima, el ‘pobre patrimonial’ urbano y el migrante o desplazado”.

La FMBBVA ha resaltado que la respuesta a este panorama vendrá del microemprendedor, el actor “más pequeño” de la economía, y ha recordado que, en 2025, han apoyado a 3,1 millones de microemprendedores vulnerables en cinco países, con 1.910 millones de dólares desembolsados en créditos, el 64% de ellos destinados a mujeres.

“Tenemos que pensar más allá del crédito. Los emprendedores necesitan también ahorro, seguros, educación y un sistema de acompañamiento para que tengan una trayectoria sostenible fuera de la pobreza”, ha afirmado Di Plácido, para quien el objetivo es que “los emprendedores salgan, que sean resilientes ante los ‘shocks’ y no vuelvan a recaer”.

Los datos de la pobreza en España

En España, según el XVI Informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), la tasa de pobreza relativa se situó el año pasado en el 19,5 %, el nivel más bajo de la serie histórica tras tres años consecutivos de descenso, pero aún afecta a 9,6 millones de personas que viven con ingresos inferiores a 1.018 euros mensuales por unidad de consumo.

Aunque también se produjo una reducción de la pobreza severa -ingresos inferiores a 679 euros mensuales- hasta el 8 %, su nivel más bajo desde 2009, lo que en términos totales representa a 3,9 millones de personas.

El presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, recalcó en su momento que “no podemos conformarnos mientras millones de personas sigan viviendo en situación de pobreza, muchas de ellas con ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades básicas”.

Por ello, Susías pidió “políticas públicas que garanticen ingresos suficientes, empleo de calidad y acceso a una vivienda asequible, y también reforzar los sistemas de protección social”. EFE