TEON elige a Madrid como centro de operaciones para impulsar el “capitalismo ambiental”

Madrid, 12 mar (EFE).- La institución internacional de diplomacia ambiental TEON (The Embassy of Nature) ha anunciado el nombramiento del jurista español Daniel del Valle como director ejecutivo y ha propuesto a Madrid, como “capital de la hispanidad”, para que sea su principal centro de operaciones en Europa e impulsar un modelo de capitalismo ambiental y cultural que conecte a los países hispanos.

Así lo ha anunciado en Madrid el presidente y fundador de la entidad, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, VI marqués de Lises, en un acto vinculado al Día Mundial de la Vida Silvestre de Naciones Unidas.

“Madrid reúne las condiciones para ser el punto de encuentro natural de la hispanidad y el lugar desde el que impulsar una agenda común que conecte naturaleza, cultura y economía”, señaló Fernández-Salvador, quien defendió que el proyecto busca situar a la capital española como base operativa de TEON en la Unión Europea.

Un modelo económico basado en la naturaleza

La institución promueve el capitalismo ambiental y cultural, un modelo que plantea convertir el patrimonio natural y cultural en un motor de desarrollo económico sostenible.

Según el presidente de TEON, la protección de la biodiversidad debe acompañarse de instrumentos económicos que permitan a los países monetizar y gestionar de forma sostenible sus activos naturales.

En este marco, la entidad plantea articular una red de cooperación entre grandes capitales históricas del mundo hispano —Buenos Aires, Lima, Quito o Ciudad de México— y territorios de Estados Unidos con fuerte presencia cultural hispana, como Florida o California.

Nuevo liderazgo ejecutivo

El nombramiento de Daniel del Valle como director ejecutivo busca reforzar la capacidad operativa de la organización en esta nueva etapa, una incorporación que el marqués de Lises ha definido como un “fichaje estratégico” para fortalecer alianzas con gobiernos, organismos multilaterales y el sector privado.

Del Valle ha desarrollado parte de su trayectoria en el ámbito diplomático internacional, como embajador y observador permanente del Organismo Internacional de Juventud ante Naciones Unidas en Nueva York y recientemente ejerció como embajador y jefe de misión interino del Sistema de la Integración Centroamericana ante la ONU.

TEON subraya además que su incorporación refuerza uno de los ejes del proyecto: el liderazgo de nuevas generaciones frente a los retos ambientales y económicos globales.

Expansión en América Latina

La organización mantiene conversaciones para firmar acuerdos con países como Honduras, Belice o Panamá, además de con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de impulsar proyectos vinculados a la valorización económica de la biodiversidad y el patrimonio cultural.

El pasado febrero, el marqués de Lises recibió en Mar-a-Lago (Florida) un reconocimiento por el impacto global de TEON, un gesto que, según explicó, refleja también el interés de Estados Unidos en colaborar con iniciativas que impulsen la identidad hispana y su proyección internacional.

Cultura, diplomacia y grandes eventos

Entre las iniciativas impulsadas por TEON destacan plataformas culturales itinerantes como Casa Ecuador, que participó en 2025 en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO en Madrid, y el proyecto Casa Centroamérica, concebido como un punto de encuentro para fortalecer la cooperación cultural y económica entre los países hispanos.

La organización también prevé participar en el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, que se celebrará entre el 11 y el 13 de septiembre, donde planea organizar encuentros internacionales con expertos financieros y empresariales para debatir sobre capitalismo ambiental y cultural.

Fernández-Salvador subrayó que las naciones hispanas albergan algunos de los ecosistemas más estratégicos del planeta —como los manglares, considerados grandes reguladores naturales del agua y del carbono— y defendió que su valorización económica puede convertirse en un nuevo eje de desarrollo.

“El objetivo es construir una plataforma que permita a los países hispanos convertir su patrimonio natural y cultural en una fuente sostenible de riqueza compartida”, concluyó. EFE