La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha presentado Impact Lab, una iniciativa de investigación para identificar y medir los riesgos y las vulnerabilidades que pueden comprometer el progreso de los emprendedores de escasos recursos en América Latina, anticiparse a ellos y diseñar respuestas eficaces para que reduzcan su vulnerabilidad.

Impact Lab busca proteger el futuro de los emprendedores La iniciativa de la Fundación Microfinanzas BBVA analiza los riesgos que enfrentan los emprendedores de escasos recursos en América Latina para anticipar posibles dificultades

La presentación ha tenido lugar durante un acto de la entidad presidido por la reina Letizia, en Madrid, que ha reunido a expertos en pobreza, educación y longevidad para analizar cómo puede cambiar el perfil de las personas vulnerables hasta el año 2040, qué indicadores pueden ayudar a detectar las carencias que podrían sufrir y cómo convertir la medición en impacto y anticipación.

Durante el encuentro, la reina Letizia ha destacado la importancia de analizar los datos y de “medir el impacto” como herramienta para combatir la pobreza entre las personas más vulnerables.

“Hoy entenderemos lo que significa tomar decisiones para no llegar tarde, identificar indicios para actuar a tiempo y saber que con la primera mirada, si vemos los números, podemos dejarnos muchas cosas sin analizar. Se trata de anticipar para proteger mejor, de medir el impacto para que la pobreza no vuelva a estar otra vez en la vida de tantas personas”, ha destacado la reina Letizia.

Asimismo, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha señalado que “ayudar a una persona a salir de la pobreza es un gran avance, pero el verdadero desafío es que ese progreso perdure. Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA acompaña a las personas para que las oportunidades que generamos hoy se traduzcan en mejores condiciones de vida mañana”.

MADRID, 18/11/2026.- El presidente del BBVA, Carlos Torres, interviene en el acto de la fundación microfinanzas BBVA, presidido por la reina Letizia este miércoles en el Palacio Marqués de Salamanca de Madrid. EFE/ Fernando Villar (EFE)

Un ejemplo de este acompañamiento es el de Moisés Castillo, un emprendedor panameño de 28 años que es ebanista y fabrica muebles y artesanías de madera.

En 2020, inició su relación con Microserfin, entidad panameña de la FMBBVA, cuyo apoyo le ha permitido adquirir herramientas de ebanistería y ampliar los servicios de su negocio

“Cuando emprendes necesitas financiación, pero también formación básica en gestión empresarial y educación financiera puesto que tus necesidades van cambiando y anticiparse a ellas me permite seguir mejorando”, ha descrito Castillo en declaraciones a EFE.

Durante este proceso, los asesores de la FMBBVA visitan a los microempresarios y evalúan tanto las necesidades del negocio como la situación familiar del emprendedor para, posteriormente, plasmarlo en datos.

“Nosotros recabamos sus datos personales, del negocio, de aspectos sociales y también de su parte familiar”, ha comentado la asesora panameña Karina Méndez, lo que permite diseñar y mejorar productos “que se le ofrecen al emprendedor ajustados a sus necesidades”.

“En esta última etapa hemos recogido muchos datos sobre el tema climático y hemos creado seguros para ayudar a nuestros clientes a que se adapten con productos diseñados para protegerlos ante lluvias extremas o sequías”, ha apuntado Claudia Sánchez, gerente de División de Clientes de Financiera Confianza -entidad peruana de la FMBBVA-.

Cómo cambiarán los perfiles de vulnerabilidad

Un estudio del departamento de Research de la FMBBVA apunta a diferentes factores que podrían cobrar especial relevancia en las próximas décadas y acrecentar la vulnerabilidad en determinados perfiles en América Latina, como los trabajadores informales que envejecen sin protección, los jóvenes cuyos empleos están expuestos a la automatización o las mujeres dedicadas a los cuidados sin ingresos propios.

“Una familia puede haber mejorado sus ingresos durante años y perder buena parte de lo conseguido ante una enfermedad, una mala cosecha o una caída de ventas”, ha explicado la directora de Impacto de la FMBBVA, Stephanie García Van Gool.

Además, ha señalado que Impact Lab busca identificar qué factores pueden evitar esos retrocesos y “poner a prueba las soluciones que ayuden a los emprendedores a afrontarlos”.

En el encuentro también se ha presentado un caso de estudio para mostrar la transformación los datos recogidos por los asesores sobre el terreno en soluciones financieras que impactan en la vida de los emprendedores, así como el proceso por el cual la información obtenida vuelve a incorporarse a la medición del impacto.

La FMBBVA -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- desarrolla su actividad en Colombia, Perú, República Dominicana, Chile y Panamá y, desde su fundación en 2007, ha apoyado a ocho millones de personas y ha desembolsado más de 25.000 millones de dólares en préstamos productivos. EFE