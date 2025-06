La gasolina GULF eleva el estándar de calidad de Top Tier a Top Tier+ (PLUS)

Con la actualización del estándar de rendimiento de su gasolina, la marca GULF elevó el referente de calidad de sus gasolinas Premium (93 octanos) y Regular (87 octanos) de TOP TIER a TOP TIER+ (PLUS).

La certificación TOP TIER+ (PLUS) representa el más avanzado nivel de rendimiento en combustibles disponible actualmente para los automovilistas. Al elevar el nivel a TOP TIER+ (PLUS) las gasolinas GULF, BEST Petroleum Corp., distribuidor de la marca en Puerto Rico, reafirma su compromiso de ofrecer combustibles con la más alta calidad al conductor puertorriqueño.

Respaldada por los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, la certificación TOP TIER+ (PLUS) marca una evolución significativa en los estándares de calidad de combustible. Esta fue diseñada para satisfacer las exigencias de los motores modernos sin comprometer el rendimiento en los motores tradicionales.

Durante la transformación tecnológica de la última década, TOP TIER+ (PLUS) se consolida como la solución más confiable y efectiva para proteger y maximizar el desempeño de una nueva generación de motores. Con la certificación TOP TIER+ (PLUS), BEST Petroleum Corp. y la marca GULF en Puerto Rico se consolidan como líderes en ofrecer combustibles de la más alta calidad y máximo rendimiento. Esto contribuye al cuidado del motor y al bienestar de los conductores en la isla.

La marca GULF en Puerto Rico, elevó el estándar de calidad de sus gasolinas Premium (93 octanos) y Regular (87 octanos) de TOP TIER a TOP TIER+ (PLUS).

La certificación TOP TIER+ (PLUS) representa el más avanzado nivel de rendimiento en combustibles disponible actualmente para los automovilistas. Con la incorporación de TOP TIER+ (PLUS) a las gasolinas GULF, BEST Petroleum Corp., distribuidor de la marca en Puerto Rico, reafirma su compromiso de ofrecer combustibles con la más alta calidad al conductor puertorriqueño.

Respaldada por los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, la certificación TOP TIER+ (PLUS), marca una evolución significativa en los estándares de calidad de combustible. Esta fue diseñada para satisfacer las exigencias de los motores modernos sin comprometer el rendimiento en los motores tradicionales.