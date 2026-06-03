Miss Corozal: la candidata que convirtió sus inseguridades en el motor de su transformación

En un certamen en el que la atención suele centrarse en la belleza física, Addylinette Castro Hernández, Miss Corozal, apuesta por una narrativa distinta: una historia de transformación, disciplina y crecimiento personal que ya resuena en todo Puerto Rico.

A sus 25 años, esta joven puertorriqueña representa una nueva generación de mujeres que entienden que la verdadera seguridad no nace de la perfección, sino del proceso de aprender a creer en sí mismas. Detrás de su elegancia, presencia escénica y seguridad frente a las cámaras existe una historia marcada por retos, inseguridades y evolución constante.

Desde los cinco años, el deporte formó parte esencial de su vida. Su disciplina comenzó en las canchas de voleibol, deporte que practicó a nivel profesional hasta que la pandemia cambió el rumbo de su carrera. Fue entonces cuando llegaron nuevas oportunidades dentro del mundo de la televisión y los reality shows de competencia extrema, experiencias que terminaron moldeando gran parte de su carácter y crecimiento personal.

Sin embargo, lejos de la imagen de perfección que a menudo proyectan las redes sociales, Miss Corozal aseguró que su proceso no fue sencillo.

“Hubo momentos en los que ni siquiera podía decir mi nombre frente a una cámara. Me daban nervios, inseguridades y miedo al qué dirán”, compartió. Y es precisamente ahí donde nace la esencia que hoy la distingue en la plataforma de Miss Universe Puerto Rico.

Su historia no se basa únicamente en títulos ni en experiencias televisivas, sino en la capacidad de transformar cada obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Cada rechazo, cada crítica y cada reto se convirtieron en herramientas para construir la mujer segura y auténtica que es hoy.

Actualmente, además de desarrollarse como modelo e influencer, cursa estudios en periodismo, una preparación que le ha permitido fortalecer aún más su capacidad de comunicar mensajes con propósito y conectar genuinamente con las personas.

Para Miss Corozal, representar a su pueblo significa mucho más que portar una banda o competir por una corona. Significa darles voz a todas aquellas personas que alguna vez dudaron de sí mismas, pero aun así decidieron intentarlo.

“Quiero motivar a las personas a descubrir su potencial, a transformar sus inseguridades en fortalezas y a entender que nunca tienen que limitarse a una sola versión de sí mismas”, expresó.

Su mensaje está profundamente ligado al amor propio, al autoconocimiento y a la importancia de salir de la zona de confort para alcanzar nuevas metas. Una filosofía de vida que hoy la convierte en una figura con la que muchas personas pueden identificarse.

Porque en tiempos donde las audiencias buscan autenticidad, historias humanas y figuras reales con las cuales conectar emocionalmente, Miss Corozal proyecta algo que trasciende la belleza física: proyecta verdad.

Con una combinación de disciplina, sensibilidad, inteligencia emocional y presencia internacional, comienza a posicionarse como una de las candidatas con mayor potencial en la competencia.

Pero más allá de cualquier resultado, su mensaje ya está dejando huella. Porque mientras muchas historias comienzan en una pasarela, la de Miss Corozal comenzó mucho antes: en el momento en que decidió vencer sus propios miedos y convertirse en la mujer que siempre soñó ser.