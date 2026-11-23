En lo que va de 2026, Little Caesars ha abierto cuatro nuevos restaurantes en Isabela, Las Piedras, Campo Rico y Vega Baja y tiene previsto inaugurar un quinto establecimiento en Salinas en diciembre. Con estas aperturas, la cadena reafirma su compromiso con el desarrollo económico y con las comunidades de Puerto Rico.

Cada nuevo restaurante representa una oportunidad para generar empleos e impulsar la actividad económica de la comunidad en la que se ubica. Además, la expansión permite acercar a más familias de distintas regiones de la isla, desde Isabela en el oeste hasta Salinas en el sur, y les brinda una opción conveniente para disfrutar de pizzas de calidad al mejor precio.

“Seguir creciendo en Puerto Rico es una oportunidad para servir a más familias con pizzas de calidad al mejor precio del mercado, crear empleos y aportar positivamente a nuestras comunidades. Este año hemos llegado a Isabela, Las Piedras, Campo Rico y Vega Baja, y muy pronto estaremos celebrando junto a la comunidad de Salinas”, expresó el equipo de Little Caesars Puerto Rico.

Little Caesars se distingue por ofrecer el precio más bajo del mercado, con la mejor calidad en sus productos y la conveniencia que caracteriza a la marca, a través de su modelo Hot-N-Ready®, que permite a los clientes encontrar su pizza de pepperoni recién hecha y lista al llegar al restaurante, sin necesidad de llamar ni de ordenar con anticipación.

Con estas cinco aperturas, Little Caesars continúa fortaleciendo su presencia en Puerto Rico y su aporte a la economía local, acercando la marca a nuevas comunidades y consolidando su estrategia de crecimiento en la isla.

Actualmente, Little Caesars cuenta con restaurantes ubicados en Juncos Plaza Shopping Center, San Lorenzo Plaza Shopping, Plaza Canóvanas, 65 Shopping Plaza (Infantería), Trujillo Alto Plaza, Trujillo Alto Fairview, Rexville Town Center (Bayamón), Plaza Fajardo, Bairoa Shopping Center (Caguas), Plaza Los Prados (Caguas), Triumph Plaza Humacao, Hato Rey, Villa Fontana (Carolina), Barbosa (San Juan), Reparto Metropolitano Shopping Center (San Juan), Plaza Yabucoa, Plaza Isabela, Las Piedras, Campo Rico, Aguada, Aguadilla, Añasco, Arecibo, Cabo Rojo, Cayey, Coamo, Levittown, Mayagüez (Parque Los Próceres), Mayagüez (Ave. Los Corazones), Peñuelas, Ponce (Santa María Shopping Center), Ponce (La Rambla), Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Yauco y ahora Vega Baja. A estos se sumará próximamente Salinas.

Adicionalmente, los restaurantes ubicados en Hato Rey, Juncos, Rincón, Trujillo Alto Fairview, Santa María, Las Piedras y Campo Rico se destacan por implementar el modelo Auto-Pizza, posicionando a la marca como líder en rapidez y conveniencia en el mercado local.

Calendario de aperturas 2026

Isabela — Abierto desde mayo

Las Piedras — Abierto desde agosto

Campo Rico — Abierto desde noviembre

Vega Baja — Abierto desde noviembre

Salinas — Próxima apertura en diciembre

Los detalles de la fiesta de apertura de Salinas se anunciarán próximamente.