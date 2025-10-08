Brandstudio Publishing Partners Logo
PRESENTADO POR
Mastercard
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

De la cocina oculta al éxito: cómo Deep Dish Chicago Style Pizza crece con Mastercard y Jump All In

Luis y Christian Bautista, al frente de Deep Dish Chicago Style Pizza, recibieron el impulso del programa de capacitación para transformar su pasión en un negocio sólido y llevar un pedazo de Chicago al corazón de Puerto Rico

8 de octubre de 2025 - 12:00 AM

Luis y Christian Bautista, propietarios de Deep Dish Chicago Style Pizza. (Suministrada)

Lo que comenzó como una cocina oculta se convirtió en un restaurante que hoy es punto de encuentro para los amantes de la auténtica pizza estilo Chicago. Con esfuerzo, visión y el apoyo de Mastercard y Jump All In, los hermanos Bautista encontraron las herramientas necesarias para crecer, adaptarse al mundo digital y consolidar su sueño empresarial.

De la cocina oculta al éxito: Deep Dish Chicago Style Pizza

De la cocina oculta al éxito: Deep Dish Chicago Style Pizza

Luis y Christian Bautista, al frente de Deep Dish Chicago Style Pizza, recibieron el impulso del programa de capacitación para transformar su pasión en un negocio sólido y llevar un pedazo de Chicago al corazón de Puerto Rico.

(Vídeo suministrado por Mastercard)

A través de talleres, mentorías y apoyo financiero, el programa fortaleció las bases de Deep Dish Chicago Style Pizza, permitiéndoles dejar atrás los retos iniciales y abrir un espacio que celebra tanto la tradición culinaria de su ciudad natal como la innovación en Puerto Rico con Mastercard.

Descubre cómo este programa está ayudando a transformar negocios locales y a impulsar la inclusión financiera en la isla, una historia a la vez.

Tags
BrandStudioPublishing PartnerMasterCard

Este contenido comercial fue creado en su totalidad por Mastercard y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio. GFR Media BrandStudio no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.

Copyright © 2025 GFR Media LLC. Todos los Derechos Reservados.

El diario de hoy
miércoles, 8 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: