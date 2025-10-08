De la cocina oculta al éxito: cómo Deep Dish Chicago Style Pizza crece con Mastercard y Jump All In

Lo que comenzó como una cocina oculta se convirtió en un restaurante que hoy es punto de encuentro para los amantes de la auténtica pizza estilo Chicago. Con esfuerzo, visión y el apoyo de Mastercard y Jump All In, los hermanos Bautista encontraron las herramientas necesarias para crecer, adaptarse al mundo digital y consolidar su sueño empresarial.

De la cocina oculta al éxito: Deep Dish Chicago Style Pizza Luis y Christian Bautista, al frente de Deep Dish Chicago Style Pizza, recibieron el impulso del programa de capacitación para transformar su pasión en un negocio sólido y llevar un pedazo de Chicago al corazón de Puerto Rico.

(Vídeo suministrado por Mastercard)

A través de talleres, mentorías y apoyo financiero, el programa fortaleció las bases de Deep Dish Chicago Style Pizza, permitiéndoles dejar atrás los retos iniciales y abrir un espacio que celebra tanto la tradición culinaria de su ciudad natal como la innovación en Puerto Rico con Mastercard.