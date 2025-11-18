Brandstudio Publishing Partners Logo
Del horno al corazón: el camino de Il Forno di Frida hacia el crecimiento con apoyo empresarial

Con el acompañamiento de Mastercard y Jump All In, Frida Riollana, fundadora de Il Forno di Frida, transformó su pasión por la panadería artesanal en un sueño hecho realidad

18 de noviembre de 2025 - 12:00 AM

Frida Riollana, fundadora de Il Forno di Frida recibió el respaldo de de Mastercard y Jump All In. (Suministrada)

Inspirada por su amor por la cocina italiana, Frida transformó su pasión en un proyecto que hoy endulza y nutre a toda una comunidad. Con el apoyo de Mastercard y Jump All In, su emprendimiento Il Forno di Frida pasó, con perseverancia, de ser un sueño personal a una historia de éxito local.

Pasión que crece: la historia detrás del impulso de Il Forno di Frida

Pasión que crece: la historia detrás del impulso de Il Forno di Frida

Con el respaldo de Mastercard y Jump All In, Frida Riollana fortaleció su proyecto artesanal y abrió el camino hacia un modelo de negocio más sólido y sostenible

Lo que comenzó como una búsqueda de compartir sabores auténticos se convirtió en un negocio sólido que combina tradición, creatividad y tecnología. A través de las capacitaciones, mentorías y el acompañamiento del programa, Frida fortaleció sus habilidades digitales, amplió su alcance y llevó su marca a nuevas audiencias.

Hoy, Il Forno di Frida es un ejemplo de cómo la pasión, cuando se une a la innovación y al apoyo adecuado, puede transformar vidas. Con Mastercard y Jump All In, Frida continúa horneando oportunidades, inspirando a otros emprendedores a crecer en el poder de su pasión.

Este contenido comercial fue creado en su totalidad por Mastercard y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio.

