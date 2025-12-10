Brandstudio Publishing Partners Logo
“Esto es PR, Esto es PRiceless” resalta el orgullo cultural puertorriqueño

Kiki Del Valle, presidenta de la División Norte de América Latina y el Caribe de Mastercard, celebra la primera campaña PRiceless en el Caribe, la cual debutó en Puerto Rico

10 de diciembre de 2025 - 12:00 AM

Mastercard destaca el orgullo de ser boricua

Kiki Del Valle, presidenta de la División Norte de América Latina y el Caribe de Mastercard, celebra la primera campaña PRiceless en el Caribe

La gastronomía es una expresión poderosa de la cultura puertorriqueña y una puerta de entrada para conectar con las comunidades. Por ello, Mastercard no solo celebra la riqueza culinaria como parte de la campaña PRiceless, sino que la integra como parte clave de su compromiso con la isla y como motor de crecimiento e inclusión.

A través de iniciativas que combinan tecnología, educación financiera y apoyo a pequeños negocios gastronómicos, buscamos construir un futuro más conectado, inclusivo y digitalmente empoderado para todos los puertorriqueños, resaltando historias auténticas de emprendedores que promueven la gastronomía única de la isla con el compromiso de Mastercard con la digitalización.

Descubre más de Esto es PR, Esto es PRiceless y disfruta de la cultura boricua junto a la gente que más te importa. Y eso… no tiene precio.

Este contenido comercial fue creado en su totalidad por Mastercard y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio. GFR Media BrandStudio no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.

