Innovar para proteger: conoce el enfoque de Mastercard frente a los riesgos cibernéticos

La digitalización de los pagos ya no es una promesa futura: forma parte de la vida cotidiana en Puerto Rico. Sin embargo, a medida que aumentan las transacciones electrónicas, también evolucionan las amenazas que ponen en riesgo la confianza del consumidor y la estabilidad de los comercios. En este contexto, la ciberseguridad se ha convertido en un asunto económico, social y de competitividad.

Más allá de la adopción de pagos digitales, los consumidores de América Latina y el Caribe enfrentan un panorama complejo de riesgos cibernéticos. Según una encuesta regional de Mastercard realizada en 2025, aunque cerca del 80 % de las personas se sienten capaces de protegerse en entornos digitales, casi la mitad identifica el fraude y las estafas como su principal preocupación al realizar transacciones en línea o por móvil. Estas inquietudes están estrechamente vinculadas al uso y la protección de los datos personales, un elemento central de la confianza digital. [1]

En este entorno, la seguridad ya no es un valor añadido: es la base sobre la que se sostiene el crecimiento del comercio electrónico, la inclusión financiera y la participación de consumidores y empresas en la economía digital.

De la prevención al análisis predictivo

Las amenazas digitales ya no son eventos aislados, sino sistemas organizados que evolucionan constantemente. Por ello, la ciberseguridad moderna no se basa únicamente en reaccionar, sino en anticipar riesgos antes de que se materialicen.

“La confianza es el activo más importante de la economía digital. Si los consumidores y los comercios no se sienten protegidos, la innovación simplemente no avanza”, afirmó Pablo Cuarón, gerente de Mastercard Puerto Rico. “Nuestro enfoque es anticipar las amenazas, no solo responder a ellas, sino también integrar inteligencia, tecnología y colaboración a través de todo el ecosistema de pagos”.

En respuesta a este desafío, Mastercard continúa invirtiendo en inteligencia y tecnología. En octubre de 2025, la compañía lanzó Mastercard Threat Intelligence, la primera solución de inteligencia de amenazas aplicada a gran escala en el ecosistema de pagos. Esta plataforma combina el alcance global de la red de Mastercard con análisis avanzado de datos e integración con la plataforma Recorded Future, lo que permite identificar amenazas emergentes, patrones de fraude y credenciales comprometidas con mayor rapidez. [2]

El uso de la inteligencia artificial y del machine learning permite fortalecer la colaboración entre equipos de fraude, seguridad y riesgo, mejorando la capacidad de respuesta de los bancos y los comercios frente a amenazas cada vez más sofisticadas. [3]

Seguridad sin fricciones

La protección del usuario no debe implicar complejidad. Por ello, Mastercard ha impulsado la tokenización a través de Mastercard Digital Enablement Service (MDES), una tecnología que reemplaza los números de tarjeta por tókenes digitales y reduce significativamente la exposición de los datos sensibles. Actualmente, más del 30 % de las transacciones globales ya están tokenizadas y, en algunos mercados, el comercio electrónico supera el 90 %. [4]

“La seguridad debe ser invisible para el usuario, pero impenetrable para los delincuentes”, subrayó Cuarón. “Invertimos continuamente para que las personas puedan pagar de forma rápida y sencilla, sin comprometer la protección de sus datos”.

Durante periodos de alta actividad comercial, esta arquitectura cobra mayor relevancia. El enfoque de Mastercard se apoya en tres pilares: monitoreo en tiempo real, evaluación continua de riesgos para los comercios y colaboración entre los equipos de seguridad y de fraude, lo que permite una respuesta más ágil y coordinada ante incidentes. [5][6][7]

Pymes: seguridad como condición para crecer

Para las pequeñas y medianas empresas, la seguridad digital no es un lujo, sino una condición para competir. En Puerto Rico, el 90 % de las pymes que aceptan pagos digitales reportan un crecimiento significativo, según un estudio de Mastercard, lo que demuestra que la digitalización debe ir de la mano con la protección. [8]

“Las pymes son el motor de nuestra economía y su crecimiento depende de que puedan operar en un entorno digital confiable y seguro”, explicó Cuarón. “Por eso, trabajamos para que tengan acceso a herramientas, conocimientos y recursos que fortalezcan su resiliencia frente a amenazas digitales”.

Con este objetivo, Mastercard lanzó el Mastercard Trust Center en América Latina y el Caribe, una plataforma gratuita con guías, herramientas de diagnóstico y recursos prácticos que ayudan a los negocios a fortalecer su preparación frente a amenazas digitales. [9]

Además, a través del programa Start Path – Security Solutions, la compañía impulsa startups que desarrollan tecnologías de identidad digital, de prevención del fraude y de resiliencia en pagos, fortaleciendo el ecosistema de innovación en ciberseguridad. [10]

Privacidad como base de la confianza

La confianza digital también depende de la transparencia en el manejo de los datos. Mastercard sostiene que los usuarios son dueños de su información y que la red solo procesa los datos mínimos necesarios para completar una transacción, lo que reduce riesgos y refuerza la confianza en el ecosistema. [11]

“Proteger los datos de las personas no es solo una responsabilidad tecnológica; es un compromiso con la confianza del consumidor”, concluyó Cuarón. “Solo así la economía digital puede seguir creciendo de manera sostenible”.

En una economía cada vez más digital, la ciberseguridad ya no es un tema técnico: es un factor clave para el desarrollo. Proteger los pagos es proteger el comercio, al consumidor y la estabilidad de la economía digital de Puerto Rico. En ese esfuerzo, la inversión continua en inteligencia, colaboración y tecnología se convierte en una responsabilidad compartida.

Las opiniones expresadas se basan en estudios y comunicados públicos de Mastercard sobre ciberseguridad, innovación y protección de pagos en América Latina y el Caribe (2025).