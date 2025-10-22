Brandstudio Publishing Partners Logo
Mastercard Esto es PR, Esto es PRiceless: una iniciativa que celebra la cultura puertorriqueña y el espíritu emprendedor de la isla

Al celebrar la identidad y apoyar a las pymes mediante la digitalización y el impulso del emprendimiento local, refuerza el compromiso con Puerto Rico

22 de octubre de 2025 - 12:00 AM

Mastercard busca visibilizar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), conectando sus productos con más personas y ofreciendo experiencias únicas que exaltan la cultura, las tradiciones y el talento local. (Suministrada)

Cada momento vivido en Puerto Rico refleja lo que hace a esta isla verdaderamente única para quienes la habitan y la visitan: su gente, su energía y su cultura. Son experiencias que, sin duda, no tienen precio.

Por eso, Esto es PR, Esto es PRiceless reconoce y amplifica lo mejor de Puerto Rico —sus eventos culturales, su identidad y su espíritu emprendedor— mientras fortalece a las pymes, la columna vertebral de la economía.

A través de esta plataforma, Mastercard busca visibilizar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), conectando sus productos con más personas y ofreciendo experiencias únicas que exaltan la cultura, las tradiciones y el talento local, impulsando así la economía y el desarrollo de la isla, a la vez que reafirma su compromiso de usar la digitalización como motor de crecimiento, inclusión y conexión, mostrando cómo la tecnología puede transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para todos.

Descubre cómo esta iniciativa une la cultura y la innovación digital para construir un Puerto Rico más conectado, próspero y Priceless.

