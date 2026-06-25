Pagos digitales: una oportunidad clave para impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas

En Puerto Rico, las micro, pequeñas y medianas empresas son parte esencial del tejido económico: generan empleo, dinamizan comunidades y sostienen buena parte de la actividad comercial diaria. En el marco del Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que se conmemora cada 27 de junio, su transformación digital cobra especial relevancia ante un consumidor que exige pagos más rápidos, seguros y convenientes.

En ese contexto, los pagos digitales, las tecnologías sin contacto y la educación financiera se perfilan como palancas clave para acelerar la competitividad de los pequeños negocios en la isla. De acuerdo con un estudio reciente de Mastercard y PCMI, solo el 15 % de los pequeños comercios cuenta con un punto de venta (POS), mientras que la penetración de pagos sin contacto alcanza el 74 %. La brecha es clara: los consumidores ya están adoptando nuevas formas de pago, pero muchos comercios aún no tienen la infraestructura para captar esa demanda.

Digitalizar los pagos también es hacer crecer el negocio

Para una pequeña empresa, aceptar pagos digitales no es solo sumar un método de cobro. Es abrir la puerta a nuevas ventas, reducir fricciones en la experiencia del cliente, organizar mejor los ingresos y construir un historial transaccional que puede facilitar el acceso a servicios financieros.

En Puerto Rico, donde el efectivo aún representa aproximadamente el 35 % del volumen de pagos del consumo personal, ampliar la aceptación digital es una oportunidad concreta para modernizar el comercio, impulsar la formalización y mejorar la productividad de sectores clave como las pymes, el turismo, el transporte y el comercio minorista.

Pagos sin contacto: conveniencia que redefine la experiencia de compra

La adopción de pagos sin contacto —también conocidos como “tap and go”— ha redefinido la experiencia de pago en el comercio moderno. Esta tecnología permite completar transacciones de forma rápida y segura al acercar una tarjeta, teléfono o dispositivo habilitado a una terminal de pago, sin necesidad de insertar la tarjeta ni manipular efectivo.

Para los comercios, especialmente aquellos con alto volumen de transacciones, estas soluciones reducen tiempos en caja, mejoran la experiencia del cliente y permiten operar con mayor agilidad.

La brecha de aceptación: el desafío de la inclusión digital

A pesar del avance en la demanda de pagos digitales, el ecosistema de aceptación aún presenta retos estructurales. El análisis de Mastercard y PCMI destaca que la baja disponibilidad de POS en pequeños comercios limita la capacidad de muchos negocios de capturar ventas adicionales y atender las preferencias de consumidores que ya esperan poder pagar de forma digital.

La inclusión financiera, por tanto, también requiere que los comercios —incluidos los más pequeños— puedan integrarse al ecosistema digital con soluciones accesibles, simples y adaptadas a sus necesidades.

Cuando cada pago se convierte en una oportunidad de crecimiento

La digitalización ofrece beneficios que van más allá de aceptar tarjetas o billeteras digitales. Cada transacción electrónica genera información que puede ayudar a los pequeños negocios a entender mejor sus operaciones, identificar patrones de consumo y tomar decisiones más informadas.

Para muchos emprendedores, contar con un registro más organizado de sus ventas facilita la gestión diaria, la planificación de inventarios y la evaluación de nuevas oportunidades de inversión. En la práctica, los datos derivados de los pagos digitales pueden convertirse en una herramienta de gestión empresarial y no solo en un mecanismo de cobro.

“La digitalización de los pagos no se trata únicamente de incorporar nuevas formas de cobro. Se trata de crear más oportunidades para que los pequeños negocios crezcan, fortalezcan su participación en la economía digital y accedan a herramientas que les permitan desarrollar todo su potencial. Cuando una empresa puede cobrar de manera más simple, rápida y segura, está mejor preparada para competir, innovar y construir un crecimiento sostenible”, afirmó Pablo Cuarón, gerente de País de Mastercard para Puerto Rico.

Educación financiera: el puente entre tecnología y adopción

La tecnología por sí sola no garantiza la transformación. La educación financiera es clave para que la adopción de pagos digitales sea sostenible: permite que los comerciantes entiendan cómo funcionan estas herramientas, cómo gestionar ingresos digitales, cómo proteger la información del negocio y cómo utilizar los datos transaccionales para tomar mejores decisiones.

Innovación y futuro del comercio en Puerto Rico

La evolución de los pagos digitales en Puerto Rico también está siendo impulsada por nuevas tecnologías que mejoran la seguridad, reducen fricciones y amplían las formas en que los comercios pueden aceptar pagos. Innovaciones como la tokenización, las soluciones de aceptación en dispositivos móviles y los pagos en tiempo real permiten que más negocios operen con mayor flexibilidad y eficiencia.