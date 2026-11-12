Masterflex celebra 20 años con nueva imagen y una iniciativa para impermeabilizar 20 techos

Con motivo de sus 20 años en el mercado, Masterflex, marca puertorriqueña de soluciones de impermeabilización, renueva su imagen, incorpora dos nuevos productos a su línea y lanza la iniciativa “20 años, 20 techos”, con la que donará materiales para impermeabilizar los techos de 20 viviendas de familias con recursos económicos limitados en distintos puntos de la isla.

Masterflex celebra 20 años en el mercado con la iniciativa “20 años, 20 techos”. (Suministrada)

“El rediseño de las etiquetas responde al crecimiento de la línea y a los productos y tecnologías incorporados durante estas dos décadas. La nueva imagen busca uniformidad visual entre los productos y facilitar que el consumidor identifique sus características y beneficios principales en el punto de venta, así como que los reconozca como parte de una misma familia con funciones complementarias”, señaló Cristina Cardona, gerente de marca. La nueva imagen se comunica a través de la campaña ‘El cambio de look nos queda bien’, que también destaca la continuidad de la calidad de la línea.

Masterflex celebra 20 años en el mercado puertorriqueño con una imagen renovada y una línea de soluciones para la impermeabilización y protección de techos. (Suministrada)

Masterflex forma parte de Master Group, una empresa puertorriqueña con operaciones de manufactura en Toa Baja y Guayanilla. La actualización de la línea se enmarca en la evolución del grupo, que también cambia su identidad visual.

“Queremos que Master proyecte la misma energía, capacidad de innovación y compromiso con el futuro que ponemos en las soluciones que desarrollamos todos los días”, expresó Cardona.

Productos innovadores para la protección de techos

Este año, la marca incorporó el primer Aquablock y el sellador Masterflex Ultimate, con lo cual amplía las opciones para enfrentar las exigencias que el clima tropical impone a la impermeabilización.

Ambos se suman a un sistema de cuatro pasos en el que cada producto cumple una función en las distintas etapas de la protección y el mantenimiento del techo.

“20 años, 20 techos”: una iniciativa para apoyar a familias en necesidad

Cardona explicó que la iniciativa surge como respuesta al respaldo que la marca ha recibido en Puerto Rico a lo largo de estos 20 años. Consiste en la donación de materiales a veinte familias con recursos económicos limitados que necesiten impermeabilizar los techos de sus viviendas.

omo parte de su aniversario, Masterflex lanzó la iniciativa “20 años, 20 techos”, mediante la cual donará materiales para impermeabilizar las viviendas de 20 familias con recursos económicos limitados. (Suministrada)

El proceso de nominaciones inició el pasado 9 de noviembre y se extiende hasta el 30 de noviembre del año en curso. Cualquier persona puede nominar a un familiar, vecino o conocido o presentar su propia nominación. Un comité técnico seleccionará a las familias beneficiarias conforme a los criterios establecidos en las reglas de la iniciativa.

No se requiere realizar una compra para participar. La aportación incluye los materiales, pero no la mano de obra para aplicarlos, por lo que los ganadores serán responsables de realizar los trabajos de sellado. Las familias seleccionadas se anunciarán el 4 de diciembre y las entregas se realizarán del 9 al 23 de diciembre, según explicó Cardona.