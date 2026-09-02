Mantén tu movimiento y disfruta de lo que más te gusta

Muchas de las personas que logran mantener un nivel de actividad física adecuado, no lo hacen para lucir bien o para convertirse en atletas. Lo hacen para poder seguir realizando las cosas que nos brindan independencia y bienestar: levantarnos de la cama, prepararnos el desayuno, compartir con la familia, disfrutar de una conversación con amistades o participar en actividades que nos gustan.

Con el paso de los años, y especialmente cuando vivimos con condiciones crónicas, comenzamos a experimentar cambios físicos que pueden hacer que algunas actividades cotidianas se vuelvan más difíciles. Esos cambios pueden afectar nuestra rutina diaria o nuestros pasatiempos favoritos si no tomamos medidas. Sin embargo, mantenerse en movimiento de manera segura puede ayudar a conservar las capacidades necesarias para realizar muchas de las tareas que forman parte de nuestra vida diaria. Nunca es tarde para comenzar. Pequeños cambios en la rutina pueden generar beneficios significativos con el tiempo.

Moverse no siempre significa hacer ejercicio formal. Puede ser levantarse varias veces de una silla, caminar dentro de la casa, participar en actividades recreativas, realizar tareas sencillas del hogar o seguir una rutina recomendada por el médico. Cada movimiento cuenta.

Muchas personas piensan que, si se sienten bien, no necesitan mantenerse activas. Sin embargo, conservar la movilidad, la fuerza y el equilibrio ayuda precisamente a seguir sintiéndose bien y a mantener la independencia por más tiempo.

Mantenerse en movimiento también contribuye al bienestar emocional. Llevar a cabo actividades físicas adaptadas a las capacidades de cada persona puede fomentar la confianza, promover una actitud positiva y facilitar la participación en actividades sociales y familiares. Poder acudir a una reunión familiar, compartir con amistades o disfrutar de un pasatiempo son aspectos importantes de una vida plena e independiente.

Mantenerse en movimiento puede ayudar a:

Conservar la fuerza y la movilidad.

Reducir el riesgo de caídas.

Realizar actividades cotidianas con mayor confianza.

Mantener la capacidad de participar en actividades familiares y sociales.

Preservar la independencia en tareas como vestirse, bañarse o desplazarse dentro y fuera del hogar.

Apoyar la salud física y emocional.

El movimiento no debe verse únicamente como una recomendación médica, sino como parte de nuestro estilo de vida, para que podamos seguir teniendo independencia y seguir disfrutando de las cosas que más nos gustan.

Si cuidas de un familiar o ser querido, también desempeñas un papel crucial; tu apoyo puede hacer una diferencia significativa. Más allá de ayudar con las tareas diarias, puedes motivarlo y acompañarlo a mantenerse activo dentro de sus posibilidades. Pequeñas acciones, como dar una caminata corta, realizar actividades juntos o promover movimientos seguros durante el día, pueden contribuir a que conserve habilidades importantes para su bienestar y autonomía.

La actividad física también puede convertirse en una oportunidad para compartir tiempo de calidad y fortalecer los vínculos familiares.

Es fundamental recordar que cada persona tiene necesidades diferentes. Por eso, cualquier actividad debe adaptarse a tu condición de salud y realizarse siguiendo las recomendaciones de tu médico o profesional de la salud. Una conversación sencilla con tu proveedor puede ayudarte a identificar metas realistas y significativas.

Además, es importante reconocer que el progreso no siempre se mide por la distancia recorrida o el tiempo dedicado a una actividad. En muchos casos, el verdadero logro consiste en realizar con mayor facilidad las tareas cotidianas, sentirse más seguro al caminar o mantener la capacidad de participar activamente en nuestras actividades sociales.

Tal vez el objetivo no sea caminar más lejos ni hacer más ejercicio. Tal vez sea seguir viviendo de manera independiente, disfrutar de tus pasatiempos favoritos o mantener la capacidad de hacer las cosas que más te importan.

Porque mantenerte en movimiento no se trata únicamente de realizar actividad física. Se trata de conservar la libertad de seguir siendo tú, de mantenerte conectado con las personas que aprecias y de continuar disfrutando de una vida con propósito, confianza e independencia.