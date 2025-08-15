Brandstudio Publishing Partners Logo
PRESENTADO POR
MEDX Medical Experience
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Medical Experience by Migrant recibe ocho reconocimientos de calidad

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) distinguió la excelencia clínica, el acceso a servicios y el manejo eficiente de recursos en salud primaria de la entidad

15 de agosto de 2025 - 4:10 PM

Actualmente, MEDX, el nuevo nombre de marca de Migrant Health Center, cuenta con 16 clínicas en el área oeste y suroeste. Además, opera diez laboratorios y ocho farmacias, con un equipo compuesto por más de 67 médicos y sobre 600 empleados. En la foto, el equipo administrativo y, al centro, la doctora Tania Rodríguez. (Suministrada)

Ocho galardones en un solo año confirman que Medical Experience by Migrant está entre la élite de los Centros de Salud 330 en Estados Unidos y sus territorios. La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) le otorgó esta histórica cantidad de premios en la más reciente edición de los Quality Improvement Awards, que distinguen la excelencia clínica, el acceso a servicios y el manejo eficiente de recursos en salud primaria.

“Medical Experience obtuvo premios en Salud Conductual, Diabetes y Salud Cardiovascular, superando las metas nacionales en prevención, detección y manejo de enfermedades crónicas: un logro que nos coloca entre la élite de los centros de salud en Estados Unidos”, indicó su directora ejecutiva, la doctora Tania Rodríguez. “Además, recibimos la Insignia Oro de Líder en Calidad, un reconocimiento exclusivo otorgado solo al 10% de los mejores centros a nivel nacional, gracias a nuestro alto rendimiento en calidad clínica y servicios”, añadió.

Asimismo, Medical Experience by Migrant fue distinguido en Salud Preventiva, por su labor en detección temprana y educación en estilos de vida saludables, y en Cuidado de Gran Valor (High-Value Care), por combinar atención de alta calidad con un manejo eficiente de los recursos.

“Completando la lista de logros, nuestras clínicas recibieron el premio por Mejorar el Acceso al Cuidado de la Salud, que reconoce la ampliación de servicios y cobertura a más pacientes, así como la distinción por Avanzar la Tecnología de Información en Salud (HIT), que valora la incorporación de la telesalud, el intercambio ágil de datos clínicos y el uso de herramientas digitales para optimizar la atención”, expresó la directora ejecutiva.

“Estos reconocimientos confirman el compromiso de Medical Experience by Migrant con la excelencia en el cuidado de la salud y reflejan el impacto positivo de su labor en las comunidades que sirve en la región oeste de Puerto Rico”, finalizó diciendo la doctora Rodríguez.

Sobre HRSA y los Premios de Calidad

La HRSA reconoce anualmente a los centros de salud que logran o superan las metas nacionales en calidad clínica, acceso, salud poblacional y manejo eficiente de recursos, utilizando los datos más recientes del Uniform Data System (UDS).

MEDX, el nuevo nombre de marca de Migrant Health Center, es una corporación sin fines de lucro de salud comunitaria que provee acceso y servicios médicos de manera integrada en gran parte de la región oeste y sur del país. MEDX ofrece servicios a todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago, a través de instalaciones y clínicas 330 ubicadas en Mayagüez, Guánica, Yauco, Isabela, Lajas, San Sebastián, Maricao, Las Marías, Cabo Rojo, Sabana Grande, San Germán y su División de Proyectos Especiales.

Actualmente, cuenta con 16 clínicas en el área oeste y suroeste. Además, operan diez laboratorios y ocho farmacias, con un equipo compuesto por más de 67 médicos y sobre 600 empleados.

Tags
BrandStudioPublishing Partner

Este contenido comercial fue creado en su totalidad por MEDX Medical Experience y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio. GFR Media BrandStudio no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.

Copyright © 2025 GFR Media LLC. Todos los Derechos Reservados.

El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: