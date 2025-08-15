Medical Experience by Migrant recibe ocho reconocimientos de calidad

Ocho galardones en un solo año confirman que Medical Experience by Migrant está entre la élite de los Centros de Salud 330 en Estados Unidos y sus territorios. La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) le otorgó esta histórica cantidad de premios en la más reciente edición de los Quality Improvement Awards, que distinguen la excelencia clínica, el acceso a servicios y el manejo eficiente de recursos en salud primaria.

“Medical Experience obtuvo premios en Salud Conductual, Diabetes y Salud Cardiovascular, superando las metas nacionales en prevención, detección y manejo de enfermedades crónicas: un logro que nos coloca entre la élite de los centros de salud en Estados Unidos”, indicó su directora ejecutiva, la doctora Tania Rodríguez. “Además, recibimos la Insignia Oro de Líder en Calidad, un reconocimiento exclusivo otorgado solo al 10% de los mejores centros a nivel nacional, gracias a nuestro alto rendimiento en calidad clínica y servicios”, añadió.

Asimismo, Medical Experience by Migrant fue distinguido en Salud Preventiva, por su labor en detección temprana y educación en estilos de vida saludables, y en Cuidado de Gran Valor (High-Value Care), por combinar atención de alta calidad con un manejo eficiente de los recursos.

“Completando la lista de logros, nuestras clínicas recibieron el premio por Mejorar el Acceso al Cuidado de la Salud, que reconoce la ampliación de servicios y cobertura a más pacientes, así como la distinción por Avanzar la Tecnología de Información en Salud (HIT), que valora la incorporación de la telesalud, el intercambio ágil de datos clínicos y el uso de herramientas digitales para optimizar la atención”, expresó la directora ejecutiva.

“Estos reconocimientos confirman el compromiso de Medical Experience by Migrant con la excelencia en el cuidado de la salud y reflejan el impacto positivo de su labor en las comunidades que sirve en la región oeste de Puerto Rico”, finalizó diciendo la doctora Rodríguez.

Sobre HRSA y los Premios de Calidad

La HRSA reconoce anualmente a los centros de salud que logran o superan las metas nacionales en calidad clínica, acceso, salud poblacional y manejo eficiente de recursos, utilizando los datos más recientes del Uniform Data System (UDS).

MEDX, el nuevo nombre de marca de Migrant Health Center, es una corporación sin fines de lucro de salud comunitaria que provee acceso y servicios médicos de manera integrada en gran parte de la región oeste y sur del país. MEDX ofrece servicios a todos los pacientes, independientemente de su capacidad de pago, a través de instalaciones y clínicas 330 ubicadas en Mayagüez, Guánica, Yauco, Isabela, Lajas, San Sebastián, Maricao, Las Marías, Cabo Rojo, Sabana Grande, San Germán y su División de Proyectos Especiales.