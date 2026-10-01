Méndez Badillo + Ferrer: 80 años haciendo arquitectura

Cumplidas ocho décadas de práctica ininterrumpida, podemos afirmar que Méndez Badillo + Ferrer es una de las firmas de arquitectura e ingeniería de mayor trayectoria en Puerto Rico. Desde nuestra fundación en 1946, la firma ha sido parte de la transformación del país, participando en proyectos de muy diverso alcance, magnitud y naturaleza. En nuestro 80 aniversario, celebramos no solo una larga trayectoria profesional, sino, sobre todo, un importante legado construido a través de cinco generaciones de arquitectos e ingenieros, colaboradores y clientes.

El quipo de Méndez Badillo + Ferrer. (Suministrada)

La historia de nuestra firma se remonta a 1946, cuando el arquitecto Joseph J. O’Kelly, quien había llegado a Puerto Rico en 1926 para unirse al equipo de diseño del Capitolio de Puerto Rico, fundó, junto al ingeniero Rafael M. Méndez Jr., lo que originalmente se conoció como O’Kelly and Méndez, Architects & Engineers.

La firma evolucionó a lo largo de décadas con la incorporación de nuevos socios que aportaron su visión: el arquitecto Carl B. Brunner en 1957 y el ingeniero Rafael G. Méndez en 1975, el arquitecto Luis V. Badillo Lozano en 1991 (pasado decano de la EAD de la PUCPR y pasado presidente del AIA-PR) y, recientemente, la arquitecta Pilarín Ferrer Viscasillas en 2023 (pasada presidenta del CAAPPR y del AIA-PR), momento en que adoptamos el nombre de Méndez Badillo + Ferrer (MB+F).

1 / 7 | Las obras detrás de 80 años de arquitectura. Torre de Plaza Las Américas, San Juan. - Suministrada 1 / 7 Las obras detrás de 80 años de arquitectura Torre de Plaza Las Américas, San Juan. Suministrada Compartir

Proyectos

Iglesia Santa María Reina, Ponce. (Suministrada)

La trayectoria de MB+F debe entenderse a través de nuestros proyectos, algunos de los cuales se han destacado por su magnitud o significado, como la Iglesia Santa María Reina en Ponce, el Edificio Federal (GSA) en Hato Rey, la Torre de Plaza Las Américas, el Visitors Center y el Learning Center del Radiotelescopio de Arecibo, y los edificios de oficinas en Ponce.

Edificio Federal Federico Degetau, avenida Chardón, Hato Rey. (Suministrada)

Actualmente, se encuentran en proceso de construcción proyectos residenciales de amplio reconocimiento, facilidades universitarias de gran envergadura, proyectos de modernización y renovación urbana, así como importantes facilidades deportivas de última generación. Todo lo anterior, sin mencionar a aquellos que, al momento, se encuentran en proceso de diseño.

Plaza pública de Las Piedras. (Suministrada)

Cada obra ha transformado paisajes, aportado al desarrollo y progreso de Puerto Rico y acogido a innumerables personas en sus actividades cotidianas. Nuestra aportación más positiva y lo que mayor satisfacción nos produce reside en las decenas de miles de usuarios y residentes que nuestros proyectos han albergado con estilo, comodidad y eficiencia, suavizando para ellos, luces y sonidos y mejorando su calidad de vida.

Coliseo de Las Piedras (Suministrada)

Fundación BADILLO + FERRER

Más recientemente, aun cuando la arquitectura y nuestros edificios son bienes tangibles que perduran y hacen evidente el aporte de la firma, entendimos que debíamos también incentivar el aprecio por aquellos otros bienes de carácter intangible. Dado lo anterior, en 2025 acordamos crear la Fundación BADILLO + FERRER.

Con la fundación buscamos apoyar las iniciativas académicas, incentivar la investigación y respaldar la publicación en el ámbito de la arquitectura. Hoy, con apenas un año de haber sido establecida, hemos creado el “PREMIO BADILLO + FERRER a la Excelencia en la Investigación”, del cual ya se celebró una primera edición; igualmente hemos publicado nuestro primer libro y estamos comenzando a organizar y gestionar una segunda publicación.

Retos

“Desde nuestra perspectiva, a lo largo de la historia, la arquitectura siempre ha perseguido los mismos propósitos y ha enfrentado los mismos retos: entender las exigencias del momento, atender las necesidades del cliente de manera eficiente y cabal, ajustándose a principios y valores estéticos”, dijo Luis V. Badillo Lozano.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que recientemente ha surgido un nuevo reto, uno que nunca antes habíamos enfrentado: preservar el valor de la actividad y la creatividad humana ante el acelerado avance de la inteligencia artificial (IA). Nunca el ser humano había compartido su esfera de influencia y de ejecución con otra inteligencia. Por ello, es imperativo identificar aquellos aspectos de la profesión que deberán permanecer bajo nuestro dominio como diseñadores e incorporar la IA como una poderosa herramienta de apoyo, no como un sustituto.

Mirada hacia el futuro

La arquitectura y la ingeniería tienen una particularidad que pocas profesiones poseen: la obra que resulta de nuestra práctica modifica el paisaje. Nuestros edificios usualmente sobreviven a sus creadores, convirtiéndose así en parte del tracto histórico y de la memoria colectiva de las comunidades. Por eso, cumplir 80 años de práctica ininterrumpida de estas dos bellas profesiones representa mucho más que una fecha. Durante estas décadas hemos aportado a construir parte de la historia y del paisaje de Puerto Rico.

Al cumplir ocho décadas, en Méndez Badillo + Ferrer reconocemos y agradecemos a todos nuestros clientes, quienes han depositado su confianza en nosotros, ellos han hecho posible nuestra trayectoria y nos alientan a mirar hacia adelante. Igualmente, recordamos y reconocemos, a la vez que agradecemos, a todos aquellos y aquellas que en el pasado participaron de nuestra firma y aportaron a lo que hoy somos y a que aún continuemos aquí.

Hoy, más que nunca, todos y cada uno de los que integramos la firma estamos concentrados en construir vigencia, mantenernos presentes y continuar con espíritu renovado por muchas décadas más, gracias al talento joven que continúa sumándose.