José De León compartirá con fanáticos este domingo en Nissan de Río Piedras

El lanzador de la Selección Nacional de Béisbol, José De León, compartirá con sus fanáticos este domingo, 8 de marzo, en un encuentro abierto al público que se celebrará en Autocentro Nissan de Río Piedras. La cita será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Durante la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer al atleta, obtener autógrafos y compartir de cerca con el jugador que vuelve a representar a Puerto Rico desde el montículo con la Selección Nacional.

El lanzador José de León encabezará un evento donde compartirá con sus seguidores. (Suministrada)

“Volver a lanzar por Puerto Rico es un honor que no doy por sentado. Compartir ese proceso con la gente que siempre ha estado ahí lo hace aún más especial”, expresó De León, al referirse al encuentro con el público.

La actividad forma parte de la colaboración entre el pelotero y Nissan Puerto Rico para promover espacios donde el deporte se siente de cerca. Tras la respuesta del público en la primera fecha celebrada en Bayamón, esta nueva parada promete repetir el ambiente de emoción y orgullo boricua que surge cuando un deportista regresa al país y comparte su historia frente a quienes siempre han apoyado su carrera.

El lanzador de la Selección Nacional de Béisbol de Puerto Rico firmará autógrafos a los fanáticos que lleguen a Autocentro Nissan de Río Piedras. (Suministrada)

“En Nissan Puerto Rico creemos en las historias de éxito construidas con disciplina y determinación. Para nosotros es un honor acompañar a José en este momento de su carrera y crear espacios donde pueda conectar con su gente, compartir su historia y crear memorias que trasciendan el terreno de juego. Este junte refleja valores que compartimos profundamente: entrega, compromiso y orgullo boricua”, expresó Laura Rosario, gerente de Mercadeo de Nissan Puerto Rico.