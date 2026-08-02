Billboard reconoce a Omar “Omi” Rivera entre los “40 Under 40” de la industria musical

En la música, el público conoce los nombres de quienes suben a los escenarios, pero rara vez reconoce a quienes convierten una canción en una carrera y una visión creativa en un negocio sostenible. Omar “Omi” Rivera ha construido su influencia desde ese segundo plano y ahora Billboard coloca su nombre al frente al incluir al fundador y CEO de OMI Management en su lista “40 Under 40” 2026.

Billboard comenzó a destacar su trayectoria en 2022, cuando reconoció a Rivera como Manager to Watch. Dos años después, lo incluyó entre sus Latin Power Players. Este reconocimiento, junto con los anteriores, refleja la evolución de Rivera como desarrollador de talento, creador de empresas e impulsor de oportunidades de negocio.

“Creo que hoy la industria reconoce una trayectoria consistente. No solo se trata de manejar a artistas exitosos, sino también de construir empresas, desarrollar talento y crear oportunidades que generan valor a largo plazo”, explicó Rivera.

La visión antes que el ruido

Su historia tomó forma cuando regresó a Puerto Rico tras estudiar Music Business. En Arcángel encontró a un artista con enorme potencial y una marca que podía proyectarse con mayor intención. Sus primeras decisiones se centraron en estructurar el negocio, fortalecer las alianzas y pensar más allá del próximo lanzamiento para proyectar a Arcángel como una leyenda y construir una carrera a largo plazo.

El recorrido de Arcángel ayudó a dimensionar esa visión. El artista ha colocado seis producciones en el Top 10 de la lista Top Latin Albums de Billboard, obtuvo su primera nominación al Latin Grammy con Los Favoritos 2.5 y agotó siete funciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico ante más de 100,000 personas en 2023. Cada logro ha requerido estructura, negociación, alianzas y continuidad.

Esa forma de trabajar se convirtió en un modelo que hoy le permite a OMI Management representar a Arcángel, Sech, Chris Lebrón, Elian Bless, Johnatan Cabrera, Diem B y Austin San, y acompañar sus carreras desde la estrategia hasta el desarrollo de audiencias y mercados.

“Busco personas con talento, disciplina y valores. Las carreras exitosas se construyen con confianza, visión y decisiones correctas en el momento adecuado”, sostuvo Rivera.

De una carrera a una plataforma

Junto con Arcángel, Rivera cofundó Just in Time, sello creado con Rimas en 2023 para desarrollar talento con una visión a largo plazo. Ese propósito se refleja en el crecimiento de Chris Lebrón, en el trabajo con Elian Bless y en el lanzamiento de Austin San.

Con una mirada empresarial que también se extiende más allá de la música, el ejecutivo participa como inversionista en las marcas de hidratación AFTER y de moda urbana puertorriqueña FRSH. Para Rivera, ambas responden a una misma visión: construir marcas con impacto cultural y crecimiento sostenible. Él también ha aprendido que no toda oportunidad merece convertirse en un negocio y que saber decir que no protege a menudo la visión a largo plazo.

Una influencia que no depende del protagonismo

En una industria que suele asociar la influencia con la visibilidad, Rivera ha preferido mantener un perfil discreto. Escuchar, cumplir su palabra y construir relaciones que perduren son parte de una filosofía que prioriza la confianza sobre el ruido y se traduce en estabilidad, mejores acuerdos y equipos comprometidos. “El liderazgo se demuestra con hechos, no con ruido”, resumió.

Puerto Rico ocupa un lugar central en esa manera de entender el negocio, ya que construir en un mercado de escala limitada le exigió pensar globalmente, competir con estándares internacionales y desarrollar relaciones que trascienden fronteras. Esa experiencia le enseñó a pensar en grande desde un mercado pequeño, sin perder la claridad sobre su origen.

Durante los próximos años, el productor y manejador de artistas busca continuar desarrollando artistas, expandir las empresas en las que participa y crear plataformas que abran oportunidades para una nueva generación de talento y empresarios latinoamericanos. Su inclusión en el “40 Under 40” pone en primer plano a un ejecutivo puertorriqueño que comenzó por organizar su carrera y hoy construye una plataforma capaz de impulsar muchas otras.