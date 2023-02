Primer tributo sinfónico a Van Halen

Orquesta Camerata Pops, será este domingo 5 de febrero a las 5:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce

La Orquesta Camerata Pops presentará el primer tributo sinfónico que se realiza en el mundo a la música de la agrupación de rock Van Halen. El evento contará con más de cincuenta músicos, cantantes y bailarines que interpretarán los éxitos del legendario conjunto.

“Hay versiones orquestales de algunas canciones sueltas, pero este es el primer concierto sinfónico completamente dedicado a Van Halen”, declaró Emanuel Olivieri, director de la Orquesta Camerata Pops. “Tendremos al vocalista internacional One Wiza, quien ha hecho con nosotros los tributos a Queen y a Metallica, y a Paco Barreras, guitarrista destacado en la escena del rock, quien estará tocando el mismo modelo de guitarra Frankenstrat que Eddie Van Halen inventó”, continuó.

El repertorio incluirá más de 20 canciones, entre ellas éxitos como ‘Hot for Teacher’, ‘Jump’, ‘Panama’, ‘Running with the Devil’, ‘Unchained’, ‘Dreams’ y otros. Al igual que en el tributo a Queen, que la orquesta ofreció el año pasado, el grupo de baile de Carlitos Hernández dará lustre al concierto con coreografías en varias de las canciones.

El legendario guitarrista Eddie Van Halen falleció en octubre de 2020 a los 65 años. Uno de los guitarristas más influyentes de la era moderna, Van Halen es reconocido por su dominio de la técnica de tapping y por traer de vuelta el virtuosismo a la música popular de finales de los setenta y los ochenta. Aparte de su destreza técnica, Van Halen creó un sonido completamente nuevo para la música rock e, incluso, innovó el diseño de la propia guitarra.

Symphonic Van Halen será este domingo 5 de febrero a las 5:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos están disponibles en Ticketera.com y en Bellas Artes de Santurce llamando al 787-620-4444.