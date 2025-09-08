PepsiCo impulsa la movilidad eléctrica en la isla
Con una inversión que supera los $500,000, la empresa introduce la primera flota eléctrica del sector de alimentos en Puerto Rico
8 de septiembre de 2025 - 5:38 PM
Como parte de su compromiso de desarrollo sostenible a largo plazo, PepsiCo anunció la incorporación de los primeros camiones eléctricos de la marca Ford a su flota vehicular en Puerto Rico. Con esta inversión, que suma más de $500,000, se dejarán de emitir 21 toneladas de dióxido de carbono anualmente, mientras que la empresa continuará llevando sus marcas icónicas, como Lay’s, Doritos y Grandma’s, a todos los rincones de la isla.
Esta acción va en línea con su estrategia de sostenibilidad: PepsiCo Positivo (Pep+). Esta busca crear crecimiento y valor mientras opera dentro de los límites ambientales e inspira un cambio positivo para las personas y el planeta.
La nueva flota eléctrica cuenta con ventajas operativas significativas: cada vehículo tiene una autonomía de hasta 166 millas, requiriendo recarga aproximadamente cada cuatro días.
“Como empresa agroindustrial, nos emociona dar un primer paso tan importante hacia la movilidad eléctrica en nuestra flota. Al ver cada camión eléctrico que sale a ruta, nos emociona saber que las marcas favoritas de los puertorriqueños van con más sabor y menos emisiones”, agregó Rodrigo Bertoncini, gerente general de PepsiCo Alimentos Puerto Rico.
Esta transformación de la flota es parte fundamental de la agenda de PepsiCo Positivo que, al impulsar el pilar de Cadena de Valor Positiva, posiciona a la empresa en la vanguardia de la sostenibilidad empresarial en la isla.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto regional más amplio en Centroamérica y el Caribe (CARICAM) que contempla la adquisición de 109 vehículos eléctricos con una inversión de más de $9 millones.
Para obtener más información sobre esta y otras iniciativas, visita www.pepsico.com y sigue a @PepsiCoCaricam en Instagram y Facebook.
Este contenido comercial fue creado en su totalidad por PepsiCo y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio. GFR Media BrandStudio no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.
