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Escuela Alternativa P.E.C.E.S. abre espacios para estudiantes de sexto a duodécimo grado

La institución en Punta Santiago, en Humacao, ofrece un entorno educativo distinto al sistema tradicional, con herramientas digitales y apoyo para estudiantes y sus familias

19 de agosto de 2026 - 12:00 AM

Graduados de la Escuela Superior Alternativa P.E.C.E.S., Inc. celebran una meta alcanzada. Su experiencia representa la oportunidad que ofrece P.E.C.E.S. a jóvenes que desean retomar sus estudios y completar su escuela superior mediante un modelo alternativo con acompañamiento académico, personal y vocacional. La matrícula para jóvenes de 13 a 21 años permanece abierta hasta el 20 de agosto de 2026. (Suministrada)

La Escuela Alternativa P.E.C.E.S., del Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (P.E.C.E.S., Inc.), tiene espacios de matrícula disponibles para estudiantes de sexto a duodécimo grado. La matrícula cierra el próximo 27 de agosto de 2026 y está dirigida a jóvenes de la región este de Puerto Rico.

Con sede en Punta Santiago, Humacao, la institución ofrece un modelo educativo adaptado a las necesidades y metas individuales de los estudiantes, con la participación de sus familias en el proceso académico.

Tecnología y apoyo integral

El currículo de la institución incorpora la tecnología de juegos (gamificación) como estrategia didáctica para estimular la atención del estudiantado, reforzar la retención de contenidos y promover el pensamiento estratégico en la resolución de problemas.

A través de plataformas digitales, el programa también fomenta destrezas vinculadas al ámbito laboral y al postsecundario, entre ellas el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad de adaptación. Asimismo, el contenido académico incluye instrucción dirigida a la protección y la prevención de riesgos en entornos cibernéticos.

Servicios de apoyo y proyección vocacional

Además de facilitar la culminación de la escuela superior, la estructura de la Escuela Alternativa P.E.C.E.S. contempla servicios de apoyo individualizado para los estudiantes.

Entre los componentes del programa figuran el acompañamiento académico individualizado, la consejería y el apoyo psicosocial, la orientación vocacional y para el empleo, las experiencias de internado laboral, los clubes y las actividades de desarrollo integral, así como la preparación para estudios postsecundarios.

“Aún tienes las puertas y nuestros brazos acogedores para alcanzar tus metas. En P.E.C.E.S. encuentras una alternativa, pero también personas extraordinarias, comprometidas y dispuestas a acompañarte en ese proceso”, afirmó José J. Oquendo, presidente ejecutivo de P.E.C.E.S., Inc.

Trayectoria comunitaria en el área este

Durante 34 años, miles de estudiantes han completado su educación secundaria, ingresado a la fuerza laboral, iniciado negocios y continuado sus estudios universitarios gracias a los servicios de la organización. La trayectoria de P.E.C.E.S. también ha permitido ampliar sus servicios educativos y de acompañamiento para estudiantes y familias que buscan opciones adaptadas a diversas circunstancias académicas y personales.

Las personas interesadas en complementar el trámite de matrícula pueden llamar al 787-389-1127 o acceder al formulario digital de la institución en https://forms.cloud.microsoft/r/PWk9inaXu9. Asimismo, pueden acudir a las orientaciones presenciales que se ofrecen en la sede principal, ubicada en la carretera PR-3, kilómetro 72.2, en Punta Santiago, Humacao.

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Este contenido comercial fue creado en su totalidad por Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S., Inc.) y distribuido por el Publishing Partner Program de BrandStudio. GFR Media BrandStudio no se responsabiliza por el contenido de esta publicación.

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