Escuela Alternativa P.E.C.E.S. abre espacios para estudiantes de sexto a duodécimo grado

La Escuela Alternativa P.E.C.E.S., del Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (P.E.C.E.S., Inc.), tiene espacios de matrícula disponibles para estudiantes de sexto a duodécimo grado. La matrícula cierra el próximo 27 de agosto de 2026 y está dirigida a jóvenes de la región este de Puerto Rico.

Con sede en Punta Santiago, Humacao, la institución ofrece un modelo educativo adaptado a las necesidades y metas individuales de los estudiantes, con la participación de sus familias en el proceso académico.

Tecnología y apoyo integral

El currículo de la institución incorpora la tecnología de juegos (gamificación) como estrategia didáctica para estimular la atención del estudiantado, reforzar la retención de contenidos y promover el pensamiento estratégico en la resolución de problemas.

A través de plataformas digitales, el programa también fomenta destrezas vinculadas al ámbito laboral y al postsecundario, entre ellas el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad de adaptación. Asimismo, el contenido académico incluye instrucción dirigida a la protección y la prevención de riesgos en entornos cibernéticos.

Servicios de apoyo y proyección vocacional

Además de facilitar la culminación de la escuela superior, la estructura de la Escuela Alternativa P.E.C.E.S. contempla servicios de apoyo individualizado para los estudiantes.

Entre los componentes del programa figuran el acompañamiento académico individualizado, la consejería y el apoyo psicosocial, la orientación vocacional y para el empleo, las experiencias de internado laboral, los clubes y las actividades de desarrollo integral, así como la preparación para estudios postsecundarios.

“Aún tienes las puertas y nuestros brazos acogedores para alcanzar tus metas. En P.E.C.E.S. encuentras una alternativa, pero también personas extraordinarias, comprometidas y dispuestas a acompañarte en ese proceso”, afirmó José J. Oquendo, presidente ejecutivo de P.E.C.E.S., Inc.

Trayectoria comunitaria en el área este

Durante 34 años, miles de estudiantes han completado su educación secundaria, ingresado a la fuerza laboral, iniciado negocios y continuado sus estudios universitarios gracias a los servicios de la organización. La trayectoria de P.E.C.E.S. también ha permitido ampliar sus servicios educativos y de acompañamiento para estudiantes y familias que buscan opciones adaptadas a diversas circunstancias académicas y personales.