Galaxy A57 y A37 5G: Más potencia, más IA y toda tu música favorita

Samsung Electronics fortalece su presencia en el mercado puertorriqueño con el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, ampliando su oferta con dispositivos que integran funciones de inteligencia artificial (IA), mayor durabilidad y una alianza promocional con Spotify.

Galaxy A37 5G (Suministrada)

Esta serie, una de las más populares en Latinoamérica, evoluciona con herramientas diseñadas para facilitar tareas cotidianas y extender la vida útil de los equipos.

Galaxy A57 5G (Suministrada)

Inteligencia al servicio del usuario

La serie Galaxy A estrena una versión mejorada de Awesome Intelligence, concebida para optimizar la rutina diaria. Entre sus funciones se encuentra Voice Transcription, que permite transformar audio en texto o traducir grabaciones al instante, maximizando la productividad. A esto se suma la herramienta “Marcar para buscar con Google”, que agiliza la identificación de canciones, artistas o elementos visuales.

Los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G ofrecen una imagen más nítida. (Suministrada)

En este ecosistema, la IA actúa de forma proactiva, simplificando la creación de contenido y la gestión de información. También incorpora herramientas que eliminan objetos no deseados y ajustan parámetros de imagen automáticamente.

El Galaxy A57 5G tiene bordes más delgados, por lo que la pantalla se ve más grande. (Suministrada)

Potencia, resistencia y compromiso a largo plazo

En términos de rendimiento, estos dispositivos integran una arquitectura de CPU, GPU y NPU diseñada para gestionar múltiples tareas de forma eficiente. El Galaxy A57 incluye una batería de 5,000 mAh, que ofrece hasta 48 horas de uso, complementada por un sistema de carga rápida eficiente.

La durabilidad es un pilar central: con certificación IP68 frente al agua y al polvo, además de la protección de seguridad Knox Vault, los equipos combinan resistencia física y resguardo de datos. Además, Samsung ofrecerá hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad, con el objetivo de extender la vida útil del equipo.

Los nuevos Galaxy A57 y A37 están disponibles en varios colores. (Suministrada)

Música sin límites con Spotify Premium

Como parte del lanzamiento, Samsung anunció una alianza regional con Spotify que permitirá a los usuarios que adquieran los modelos seleccionados, incluyendo Galaxy A57, A37, A17 y A07, acceder a hasta tres meses de Spotify Premium sin costo, con reproducción sin anuncios y descargas offline ilimitadas.

“Nuestra prioridad es democratizar experiencias que resulten significativas y personalizadas para nuestros usuarios. Con esta unión con Spotify, elevamos la inmersión en el ecosistema Galaxy, conectando la tecnología con las pasiones personales de quienes nos eligen”, expresó Jon Criscione, director de experiencias móviles para Samsung Centroamérica y el Caribe. “La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso de ofrecer valor real y duradero. Estamos acercando una tecnología más inteligente, robusta y accesible al mercado puertorriqueño”, puntualizó.

Con este lanzamiento, Samsung reafirma su visión de un ecosistema móvil donde la IA avanzada, la protección de datos y el entretenimiento premium se integran para elevar el estándar de vida digital.

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