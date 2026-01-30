San Rafael Cooperativa expande su presencia con nueva sucursal en Peñuelas

San Rafael Cooperativa celebró el acto de colocación de la primera piedra de lo que será su nueva sucursal en el municipio de Peñuelas, marcando un paso firme en su compromiso de crecimiento, cercanía y fortalecimiento del servicio a sus socios y a la comunidad del área sur de Puerto Rico.

Este importante proyecto representa, además, el inicio con paso firme de la celebración de los 70 años de San Rafael Cooperativa, una trayectoria construida sobre confianza, solidez financiera y compromiso genuino con el desarrollo económico y social de las comunidades a las que sirve. La nueva sucursal simboliza la evolución constante de la cooperativa y su visión de futuro, honrando su historia mientras continúa creciendo junto a sus socios.

Desde la izquierda, Óscar López, Nelson Olmo, Margarita Prieto, Margarita González, Sara Jiménez, Luis Velázquez, Edwin Cortés, Miriam Nieves y Ángel Castillo. (Suministrada)

La actividad contó con la presencia del presidente de la Junta de directores de SRC, Luis A. Velázquez Vera; la presidenta ejecutiva, Sara M. Jiménez González; el alcalde del municipio de Peñuelas, honorable Josean González Febres; miembros de la Junta de directores y demás cuerpos directivos de la cooperativa; el equipo administrativo, empleados de la institución, el contratista del proyecto; Mariano Sabater, arquitecto diseñador de la estructura; y otros invitados especiales.

Durante el acto, Velázquez Vera destacó la relevancia de este proyecto para la cooperativa y la región y expresó que “la colocación de esta primera piedra representa mucho más que una estructura física; simboliza nuestro compromiso continuo con el desarrollo económico, la confianza de nuestros socios y el fortalecimiento del cooperativismo en Peñuelas y pueblos aledaños”.

En el mismo orden, Ednor González, contratista; Annie Rodríguez, vicepresidenta de Operaciones; Mario Sabater, contratista; Luis Velázquez, presidente de la Junta de directores; Sara Jiménez, presidenta ejecutiva; y Josean González Febres, alcalde. (Suministrada)

Por su parte, la presidenta ejecutiva Jiménez González resaltó la visión institucional que impulsa esta nueva sucursal, al mencionar que “esta nueva sucursal forma parte de una estrategia clara de expansión responsable y de acercarnos aún más a nuestros socios. En San Rafael Cooperativa creemos en evolucionar, innovar y crecer junto a las comunidades que servimos, ofreciendo soluciones financieras accesibles y un servicio humano de excelencia”.

Por su parte, el alcalde de Peñuelas celebró la llegada de esta nueva inversión al municipio. “Recibimos con gran entusiasmo la construcción de la nueva sucursal de San Rafael Cooperativa en nuestro pueblo. Proyectos como este impulsan el desarrollo económico local y fortalecen los servicios disponibles para nuestra gente. Agradecemos a SRC por confiar en Peñuelas; pueden contar con nosotros siempre”, expresó.

Sara Jiménez, presidenta ejecutiva (Suministrada)

El acto de colocación de la primera piedra fue, también, una oportunidad para reconocer y agradecer la confianza, el patrocinio y la fidelidad de los socios, quienes han sido pieza clave en el crecimiento y solidez de San Rafael Cooperativa a lo largo de los años. Este proyecto es reflejo directo del respaldo continuo de sus socios y de la relación de compromiso mutuo que distingue al modelo cooperativo.

San Rafael Cooperativa reafirma que esta nueva sucursal en Peñuelas es una forma concreta de devolver a los socios todo lo que han aportado a la institución, acercando servicios, creando espacios modernos y accesibles y fortaleciendo la presencia de la cooperativa en la región sur. Más allá de una nueva infraestructura, esta iniciativa representa un paso firme hacia una cooperativa más cercana, eficiente y alineada con las necesidades reales de su gente.

Asimismo, la institución destacó que este proyecto forma parte de una serie de pasos estratégicos que se estarán desarrollando a lo largo del año. San Rafael Cooperativa continuará celebrando su 70 aniversario junto a sus socios mediante actividades especiales, iniciativas comunitarias y eventos institucionales, reafirmando su compromiso de crecimiento compartido, participación y servicio de excelencia.

Grupo de administración y empleados de San Rafael Cooperativa. (Suministrada)

Con acciones como esta, San Rafael Cooperativa demuestra que su crecimiento no es individual, sino colectivo, construido sobre la confianza de sus socios y el firme propósito de seguir aportando al desarrollo económico y social.

La nueva sucursal de San Rafael Cooperativa en Peñuelas reafirma el compromiso de la institución con el crecimiento sostenible, la creación de oportunidades y el fortalecimiento del modelo cooperativo como motor de desarrollo social y económico.

De acuerdo con Jiménez González, San Rafael Cooperativa continúa apostando a la expansión estratégica de sus servicios, manteniendo como eje principal el bienestar de sus socios y el impacto positivo en las comunidades a las que sirve.